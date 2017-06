Sénégal: Un livre revient sur les "oeuvres utiles" de Sembène Ousmane

L'engagement politique des chrétiens du Sénégal demeure "faible et timide", juge le… Plus »

Maguette Diop espère que son livre "pourra être utilisé par la jeune génération de cinéastes comme référence et repère pour faire plus que l'un des précurseurs du cinéma de notre pays".

"Je tenais à livrer un document suite à la demande des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et pour cela j'ai tenu à l'authenticité et à la véracité des informations", a dit M. Diop.

"Je lutte contre l'oubli, pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Et depuis 2008, je me suis investi dans la collecte des informations" pour la rédaction de ce livre, a dit l'auteur, disant avoir été encouragé par deux de ses "amis proches".

Dans cette publication, Mag Maguette Diop revient sur le parcours de Sembène Ousmane, cinéaste mais aussi éveilleur de conscience. Il évoque aussi la parenthèse de sa vie de docker, parle de la naissance du cinéma africain et des hommes du cinéma, etc.

Cet ouvrage de 238 pages, présenté samedi à Dakar, est "un chef d'œuvre" caractérisé par son "écriture originale", a soutenu M. Kassé, critique de cinéma et enseignant au département des langues et civilisations germaniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Dakar — Mag Maguette Diop, auteur du livre "Cinéma sénégalais : Ousmane Sembène, le précurseur et son legs", réussit par le biais de cette publication "un rappel des œuvres utiles" du défunt cinéaste sénégalais, à travers son engagement politique et social, a analysé l'universitaire sénégalais Maguèye Kassé.

