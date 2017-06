Tunisie: « La Tunisie, un pays stratégique et important pour l'organisation »

Le directeur général de l'Organisation internationale de travail (OIT), Guy Ryder, a indiqué hier lors de son entretien au Palais des Nations unies à Genève avec le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, que la Tunisie est un pays stratégique et important pour l'organisation. Il a exprimé à cette occasion la disposition de l'OIT de poursuivre son soutien au processus de transition démocratique en Tunisie.

L'entretien a porté sur les moyens de développer les relations de coopération entre les deux parties dans le domaine social portant notamment sur la protection sociale, le dialogue social, l'assurance sociale et l'économie solidaire.

Le ministre des Affaires sociales a souligné, à ce propos, l'importance de préserver les acquis démocratiques et les libertés, d'une part, et de surmonter les problèmes sociaux et économiques, d'autre part.

La Tunisie participe aux travaux de la 106e session de la conférence internationale du travail qui se tient du 5 au 16 juin à Genève.

Elle est représentée par une délégation tripartite présidée par le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, et composée de représentants du gouvernement, de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt) et de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica).