Tunisie: Un nouveau cycle commence

Cette confrontation est un classique du football arabe, voire africain. Les deux équipes se sont opposées à six reprises pendant les quinze dernières années y compris les matchs amicaux. La Tunisie mène par quatre victoires à deux et pas de score de parité.

Nabil Maâloul connaît très bien l'équipe nationale, puisqu'il a déjà occupé ce poste en 2013, ainsi que le poste d'adjoint en 2004. Certes le nouveau sélectionneur favorise le beau jeu ainsi que le système offensif plutôt que défensif tant adopté ces dernières années et qui n'a pas abouti à de bons résultats, que ce soit à l'échelle mondiale ou encore moins continentale à part évidemment la CAN 2004 organisée en Tunisie qui s'est soldée par une victoire historique de notre team national.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.