Tunisie: Le coup d'envoi maintenu à 15h30

Ozdes Kemal, l'entraineur du club turc Kasimpasa Spor Kulubu, suivra dimanche prochain la rencontre Tunisie-Egypte comptant pour la CAN 2017. Il va superviser les deux internationaux tunisiens Syam Ben Youssef (SM Caen) et Taha Yassine Khenissi (EST).

Le milieu de terrain du Club Athlétique Bizertin, Maher Ben Sghaier, intéresserait l'Espérance Sportive de Tunis. La direction «Sang et Or» aurait même entamé les négociations avec son homologue cabiste et serait même prête à laisser partir Adem Rejaibi pour s'attacher les services du joueur.

Maher Ben Sghaier à l'EST et Adem Rejaibi au CAB ?

Selon la même source, les discussions avec Kom sont très avancées, alors que les contacts avec Chikhaoui et Chermiti ne sont qu'à leurs débuts et pourraient s'accélérer dans les jours à venir.

«Les services du ministère de l'Intérieur ont décidé de maintenir la finale à sa date et à l'heure prévues initialement», a précisé la FTF qui a rappelé que les matches en nocturne nécessitent des mesures exceptionnelles et plusieurs formalités administratives.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.