Tunisie: Les explications de la Sonede

Et de préciser que chaque tunisien dispose de 450 m3 d'eau par an seulement, bien en dessous du niveau du stress hydrique (moins de 1.000 m3 par personne). En 2030, chaque Tunisien ne disposera plus que de 350 m3 par an.

Helali indique que le réseau de la Sonede couvre 100% des régions urbaines et 55% des régions rurales agglomérées. La population rurale est à 92,6% approvisionnée en eau dont 51,2% par la société et 41,4% par les groupements de développement agricole (GDA), relevant de la direction générale de l'ingénierie rurale (ministère de l'Agriculture). En définitive, 7,4 % de la population rurale, essentiellement celle habitant en haute montagne ou dans des régions enclavées, n'ont pas accès à l'eau de la Sonede ou de la GDA.

Pour ce qui est des trois gouvernorats précités, les ressources en eau sont insuffisantes et ont atteint leurs limites, étant donné que toutes les ressources disponibles ont été déjà mobilisées. C'est pour cette raison qu'au cours de la période de pointe de la consommation en été, il pourrait y avoir des perturbations dans l'approvisionnement en eau et même un rationnement de l'eau, notamment au cours de la nuit, dans ces régions, a-t-il précisé.

L'approvisionnement en eau au cours de la saison estivale 2017 se déroulera dans de meilleures conditions que celles de l'été 2016, bien que des problèmes d'approvisionnement puissent survenir dans des gouvernorats tels que Gafsa, Tataouine et Médenine, a indiqué Mosbah Helali, P.D.G. de la Sonede (Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux), dans une interview accordée à l'agence TAP.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.