Tunisie: Le groupe tunisien «Klima» à l'IMA

Le groupe de musiciens tunisiens, baptisé «Klima», participera le 21 juin 2017 à l'animation d'une soirée musicale à l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris, et ce, à l'occasion de la 36e édition de la Fête de la musique.

«Klima» présentera son spectacle «La Tunisie festive», informe un communiqué de presse de l'IMA. «Klima», c'est-à-dire un «petit mot» en arabe, est créé par le chanteur et pianiste Samir Ben Messaoudi et le bassiste et vocalise Jamel Ben Hadj Khalifa. Les deux artistes se sont joints à d'autres musiciens, à savoir Zied et Henda Zouari, respectivement violoniste et spécialiste du qânun-cithare, ainsi que Sahbi Karoui aux claviers et le chanteur Jema Bouzrara.

Les artistes du groupe «Klima» proposent un répertoire en arabe, en français, en anglais et en italien, inspiré notamment du patrimoine tunisien.

La célébration de la 36e édition de la Fête de la musique à l'IMA sera marquée par la participation de plusieurs groupes du monde arabe.

Le président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang, a reconduit pour la 27e édition la Fête de la musique à l'IMA, en adoptant le concept «dialogue des cultures», selon le communiqué de l'IMA.