Tunisie: Souvenirs et témoignages....

Taoufik Baccar était une des personnalités influentes de la scène culturelle, littéraire, académique, éducative et critique en Tunisie.

Il avait gravé son nom durant des décennies à travers son passage remarquable à plus d'un égard dans l'université et la sphère culturelle et artistique, et en laissant sa trace dans les annales du monde de la littérature.

Dans une initiative organisée par la délégation régionale des affaires culturelles de Tunis et l'association «Ambassadeurs de la Méditerranée pour le développement et la culture», un hommage a été rendu à la mémoire de Taoufik Baccar, décédé le 24 avril 2017, et ce, au club culturel Tahar-Haddad lors de la soirée de jeudi. Intitulé «Le professeur Taoufik Baccar, dans la scène culturelle», l'événement s'est déroulé en présence du ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, et d'un grand nombre d'écrivains et d'hommes de culture.

Dans une allocution, le ministre a tenu à rappeler les qualités de Taoufik Baccar, ses nombreuses œuvres ainsi que ses approches artistiques critiques qui ont touché les différentes expressions, à savoir les arts plastiques, l'écriture littéraire, le théâtre, le cinéma, la nouvelle, le roman, la poésie classique et contemporaine.

Pour rendre hommage à cette figure illustre, le ministère, a-t-il précisé, envisage d'organiser des rencontres périodiques «à la hauteur des personnalités culturelles nationales et en signe de reconnaissance à leurs parcours et à leurs efforts en vue de promouvoir la culture tunisienne aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger».

La soirée, qui a été également une occasion pour l'assistance de voir, à travers une exposition documentaire, le parcours richissime de Taoufik Baccar, a été une occasion pour plusieurs écrivains et poètes d'évoquer leurs souvenirs et de livrer leurs différents témoignages.

Dr Jalloul Azzouna a tenu à signaler que feu Taoufik Baccar a présidé entre 1986 et 1988, au centre culturel de la ville de Tunis (cité de la culture actuellement), des séances mensuelles consacrées à l'étude de la poésie tunisienne moderne et contemporaine. Parlant de la place du défunt en tant qu'enseignant et critique, J. Azzouna, président de la Ligue des écrivains indépendants, a fait observer que Taoufik Baccar a introduit la critique moderne pour l'explication des textes arabes anciens dans l'université tunisienne tout comme il avait le mérite d'enseigner la littérature tunisienne, contemporaine.

A son tour, le poète Moncef Mezghanni a tenu à signaler que Taoufik Baccar, l'un des fondateurs de l'université tunisienne, était un professeur adulé par ses élèves dès lors qu'il nourrissait une passion exceptionnelle pour l'enseignement et la formation même des professeurs.

Quant au poète Mohamed Ahmed Gabsi, il a évoqué Taoufik Baccar l'homme militant au sein du Parti communiste tunisien (PCT). «Ce que beaucoup de Tunisiens ne savent pas, c'est que Taoufik Baccar a démissionné du PCT après l'arrêt de l'expérience communiste de Ahmed Ben Salah et après avoir compris que le parti s'est allié à la bourgeoisie», a-t-il avancé.

Pour Dr Hamadi Sammoud, Taoufik Baccar fut cet homme passionné d'art et de littérature : «C'est à travers lui que les gens ont connu Ali Douagi et c'est grâce à lui que les étudiants ont aimé la poésie de Chebbi et les récits de Béchir Khraïef».