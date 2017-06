Tunisie: Né avec les pieds dans le bénitier

S'il a la balle à gauche, il sait qui est à droite, il sait tout ce qu'il faut faire.

Quand il faut trottiner, quand il faut mettre de la vitesse, quand il faut manœuvrer lentement. Et les puristes pensent que c'est la seule chose que l'on ne puisse apprendre. On peut apprendre à taper dans le ballon, à contrôler la balle, mais pour être au courant de tout ce qui se passe sur le terrain, il faut être né avec ce savoir. Le jeune poumon étoilé, Ben Amor, est, semble-t-il, né avec les pieds dans le bénitier.

Volet panoplie de jeu, il a la vitesse d'exécution et la technique qu'exigent tous ces doubles contacts, mais c'est la vitesse de prise d'information qui impressionne le plus chez Ben Amor. Quand les autres tentent de maîtriser le ballon avec les pieds, lui a déjà un temps d'avance. On peut essayer d'être crédule jusqu'au bout, mais force est de constater qu'il met tout le monde d'accord avec sa vista et sa conduite de balle. Avec Ben Amor, une seule touche de balle suffit. Contrôle orienté, dribble chaloupé, des manœuvres payantes de suite.

Vitesse de prise d'information

Dans la vie, il y a des tendances, des évolutions, des suites d'événements et des répétitions de phénomènes qui vont dans un sens. Le sens de l'Histoire. Et l'évolution du jeu de l'Etoile des trois dernières saisons aboutit forcément à Amine Ben Amor. Sous la houlette de Faouzi Benzarti, puis Vélud, Ben Amor concentre les envolées lyriques du jeu étoilé. Quand ses alter ego du milieu finissent par se fatiguer, se blesser et logiquement perdre de l'influence, il redouble d'implication au cœur du jeu. Gageons que demain, en sélection, il prendra ses aises dans le système de Nabil Mâaloul, aux côtés des Ferjani Sassi et autre Châalali.

Si, au départ, le coup de crayon du sélectionneur national devrait prévoir une position axiale pour mieux toucher le ballon, la scène de Ben Amor ne serait plus seulement le terrain entier, mais aussi les alentours de la surface de réparation, vu les penchants offensifs de ce joueur. N'oublions pas que la Tunisie joue dans son fief. Elle a une obligation de résultat. Bref, son jeu sera porté vers l'attaque. Quel impact sur Ben Amor ? A priori, ses déplacements ne seront plus ceux d'un milieu, mais plutôt ceux d'un attaquant de soutien. Quand le jeu des nôtres grandira au cours du match sur le tempo et la lucidité de Ben Amor, Youssef Msakni attendra la faille et Naim Sliti rôdera dans les alentours de la zone de vérité des Egyptiens.

Et c'est dire combien l'on n'est pas près de se lasser de la vision académique du jeune Ben Amor. Simple et réservé, cet homme de glace au jeu de feu sait briller sans attirer la lumière.

D'ailleurs, dresser son portrait, c'est clamer une ode au football. Ben Amor, c'est un virtuose doté d'une technicité, d'une vision et d'une intelligence de jeu hors du commun. Le joueur à suivre demain, c'est bien lui. Il ne lui manque donc plus que de nous régaler et pourquoi pas décapsuler son compteur buts !