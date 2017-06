Tunisie: La galère au quotidien

Avec l'avènement du mois saint, le rythme de vie change complètement.

La nuit devient le moment préféré de tous les jeûneurs qui peuvent, dès la rupture du jeûne, savourer un bon café après avoir pris un repas copieux et goûter à de succulentes friandises pendant toute la soirée jusqu'à l'heure du shour. La journée ? Elle démarre généralement tard le matin pour des milliers de fonctionnaires pour qui le réveil est difficile et pénible après les longues veillées nocturnes avec la famille et les amis ! Pour les non-jeûneurs, il faut attendre jusqu'à 10h30 pour trouver, enfin, une épicerie, une pâtisserie ou un salon de thé qui puisse ouvrir ses portes aux clients qui ne peuvent jeûner pour diverses raisons et qui doivent prendre une légère collation au cours de la journée.

On parle des personnes diabétiques, des femmes enceintes, des candidats qui passent leurs examens pendant cette période et aussi de tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas faire le carême et qui ont des difficultés pour se débrouiller, et pour pouvoir prendre leur repas à l'heure, boire et manger sans être gênés par le regard plein de reproches du citoyen lambda.

Le non-jeûneur et le regard des autres

Si se rendre dans un salon de thé qui a ouvert ses portes pendant le mois de Ramadan peut être considéré comme une provocation ou un manque de respect pour tous les jeûneurs, c'est pourtant la seule alternative pour les personnes qui ne peuvent pas jeûner, pour des raisons médicales ou autres, de passer le reste de leur journée en bonne forme. Surtout, si elles sont censées faire des efforts sur leur lieu de travail ou sont obligées de se déplacer. Tel le cas de Anissa, une jeune fonctionnaire qui souffre du diabète de type 1 depuis son jeune âge et pour qui le jeûne est contre-indiqué. Son médecin lui a, en effet, déconseillé de jeûner pour éviter qu'une éventuelle hypoglycémie ne survienne au cours de la journée. Même si cela «l'irrite énormément», c'est encore le regard de l'autre qui l'affecte le plus.

Anissa, qui travaille dans une entreprise de 8 heures du matin jusqu'à 14h30, doit chaque jour ramener avec elle son déjeuner pour le prendre dans son bureau, ce qui la gêne énormément surtout qu'elle se trouve obligée, à chaque fois, de se justifier et expliquer les raisons pour lesquelles elle ne peut pas observer le jeûne «Chaque fois que je bois une gorgée d'eau, ou que je prends mon repas, j'ai l'impression d'avoir commis une faute parce qu'il faut respecter ceux qui jeûnent. Je préfère le plus souvent me réfugier dans les sanitaires pour prendre ma collation. Ce n'est pas agréable, mais je fais tout ce que je peux pour m'adapter au rythme de la majorité de la société même si cela affecte négativement mon rythme à moi et influe sur mon état de santé. Avant de sortir de mon bureau, je dois boire suffisamment d'eau et ne pas avoir soif pendant le trajet. Le fait de ne pas pouvoir boire chaque fois que j'en ai besoin trouble mon métabolisme . Du coup, je me trouve obligée de supporter cette situation pendant tout le mois de jeûne», explique-t-elle.

Noura est une jeune femme fonctionnaire qui ne jeûne pas cette année. Ses raisons ? Elle est dans ses tout premiers mois de grossesse et suite aux recommandations de son médecin, elle doit manger pour assurer le bon développement du fœtus. La jeune femme qui se rend chaque jour à son travail ramène avec elle une bouteille d'eau dans son sac afin de bien s'hydrater et préserver sa santé et celle du fœtus.

Son seul problème, c'est qu'elle doit, à chaque fois, trouver, un endroit où elle peut discrètement manger et boire en toute tranquillité sans être importunée par le regard des autres. Chaque jour, elle doit supporter le regard plein de reproches des autres lorsqu'elle se rend chez l'épicerie pour acheter une bouteille d'eau ! «Idem si tu entres dans une pâtisserie pour prendre un pain au chocolat ou un gâteau parce que tu en as envie ! Absurde attitude ! C'est comme si ces gens étaient les mieux aptes pour te juger ! Que ce soit par conviction ou pour des raisons de santé, faire le jeûne ou de ne pas le faire est une question qui ne regarde que toi», s'exclame la jeune femme excédée.

«Je ne fais pas le jeûne, et alors ?»

Samira, une femme âgée d'une trentaine d'années, est en très bonne santé. Rencontrée dans un salon de thé discret, elle était en train de savourer son café et son sandwich tranquillement avant d'aller retrouver sa machine à coudre. En effet, c'est plutôt son horaire de travail qui commence à midi et se termine à neuf heures du soir qui la décourage de faire le jeûne. «Il est très difficile de s'adapter au rythme de Ramadan avec le boulot que je fais !» mentionne-t-elle. Elle ajoute ensuite que le fait de rompre le jeûne au boulot et de reprendre juste après le travail ne lui permet pas d'être en forme pour les heures qui restent à travailler, ce qui influe sur son rendement. Du coup, elle a préféré suivre un rythme normal en prenant quotidiennement un petit déjeuner matinal, un sandwich à midi et c'est quand elle rentre chez-elle, à dix heures du soir qu'elle prend son dîner. Et elle s'est habituée à se rendre à ce salon de thé, depuis le premier jour du mois saint, comme plusieurs autres clients, d'ailleurs, qui préfèrent prendre leur café ici avant d'aller faire leurs courses.

Quant aux candidats qui sont en pleine période d'examens, certains d'entre eux n'ont eu aucun problème à s'afficher dans les quelques cafés et salons de thé ouverts aux alentours, afin de prendre un café accompagné de sucreries qui boostent l' énergie et la mémoire et qui les aident à se concentrer sur les examens. «Le regard des autres ne me gêne pas vraiment puisque je suis consciente que je ne fais de mal à personne. Même si j'ai mes raisons pour ne pas pratiquer le jeûne, je n'ai aucun problème à manger et à boire au vu et au su de tout le monde et je ne suis pas censée m'expliquer ou me justifier. Mon rapport avec Dieu ne regarde que moi», s'est justifiée Rania, une étudiante qui passe les examens de la session de contrôle.

Auteur : H. SAYADI

Ajouté le : 10-06-2017