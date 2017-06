Cote d'Ivoire: Lutte contre les grossesses en milieu scolaire

Les Rotariens engagent le combat

Le Rotary club Abidjan "Excelsior" présidé par Liliane Djeboué organise le samedi 10 juin 2017 à Bondoukou dans le Gontougo l'apothéose de l'opération "zéro grossesse en milieu scolaire. Initiée depuis le début de la rentrée scolaire par le Rotary club Abidjan "Excelsior", l'opération connaitra son apothéose au lycée moderne de Bondoukou, avec des récompenses à toutes les jeunes filles ayant connu un résultat amélioré. « Il faut encourager les jeunes filles qui résistent à la tentation du sexe et qui se consacrent aux études », a dit Liliane Djeboué.

Cet événement placé sous la présence des autorités locales sera parrainé par le past-assistant gouverneur de district, Abdoulaye Sanogo. Dans la même dynamique, le Rotary club Abidjan "Excelsior" avait déjà initié une journée dite "Action sociale" en faveur de la pouponnière de Dabou et de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, le samedi 5 mai 2017. Une activité qui a enregistré la présence effective du Rotary Club de Daloa centre-ouest conduit par Jean-Hervé Atta.

Des vivres et non vivres ont constitué l'essentiel des dons. Liliane Djeboué a dit après cette action : « Faire de notre pays un modèle sur l'échiquier mondial passe par l'amour, le partage. Je me rends compte qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je m'engage à poursuivre et à apporter le peu que nous avons car l'épanouissement et le bien-être de nos populations sont pour nous, Rotariens un engagement ».