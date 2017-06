Cote d'Ivoire: Région du gbêkê / Mois de ramadan T- Sidi Touré soulage la communauté musulmane

Aka Konin, l'émissaire du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Emploi des jeunes et du Service civique, a transmis, les messages de salutation, de solidarité, de communion et de fraternité du donateur aux bénéficiaires.

Il est marqué par les activités sociales, dont les plus répandues dans la région de Gbêkê restent les opérations d'aide alimentaire, pour soutenir les plus démunis dans leur jeûne, en leur distribuant du sucre ou en leur offrant des repas chauds. C'est à cet exercice de solidarité islamique que Sidi Tiémoko Touré, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi Jeune et du Service Civique, s'est livré le mercredi dernier où il était représenté par le préfet de région, Aka Konin, préfet du département de Bouaké au siège du COSIM dans la localité.

