Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Les ressortissants du district de Mayama échangent sur le développement de la localité

Les médias de la zone Cémac entendent jouer pleinement leur partition dans la transparence et la bonne… Plus »

Ils ont en outre suggéré qu'au moment où nous tendons vers les élections législatives et locales que les opérations de vote dans le Pool ne se tiennent que dans les localités accessibles et bien sécurisées avec un jumelage des bureaux de vote des localités inaccessibles.

A cet effet, des cellules de réflexion ont été mises en place afin de trouver des voies et moyens pour relever tous ces défis. Evoquant la situation du Pool, les ressortissants de Mayama ont fait savoir que « Mayama n'a pas besoin de la guerre, mais de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et autres projets visant son développement. »

« Aujourd'hui, Mayama se meurt. Il est totalement sinistré et se trouve dans une situation socioéconomique très catastrophique. Incapable de nourrir sa propre population à cause de son cheptel qui a été pillé et de la pratique d'une agriculture sur brûlis peu performante et inadaptée. », a-t-il ajouté.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.