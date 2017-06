Congo-Kinshasa: Mise en œuvre du Pasag et GFDRR - Une mission de la Banque mondiale à Kinshasa

Le programme de cette équipe prévoit des travaux à Goma, dans la province du Nord-Kivu ainsi que dans la capitale congolaise, dans le cadre de l'appui à la mise en œuvre du Projet d'amélioration de sécurité à l'aéroport de Goma (Pasag) et du Projet d'amélioration de la capacité de la RDC à gérer, surveiller et réagir aux risques naturels dans la région de Goma.

Dans un communiqué arrivé à la presse, la cellule d'exécution du Projet de transport multimodal (CEPTM), s'est réjouie du début de la mission d'une équipe de la Banque mondiale chargée d'appui à la mise en œuvre du Projet d'amélioration de sécurité à l'aéroport de Goma (Pasag) et du Projet d'amélioration de la capacité de la RDC à gérer, surveiller et réagir aux risques naturels dans la région de Goma. La mission, conduite par la Chargée des Projets Noroarisoa Rabefaniraka, s'effectuera du 07 au 17 juin 2017 à Kinshasa et à Goma dans la province du Nord-Kivu.

Du 09 au 14 juin 2017, à Goma, a noté la CEPTM, l'équipe de la Banque mondiale aura à travailler sur l'exécution des activités du projet identifiées, en cours et à venir, avec différents partenaires au développement de la RDC impliqués dans la mise en œuvre des projets, la coordination de la cellule d'exécution du PTM, particulièrement l'Unité de Projet basée à Kinshasa (UPK), les représentants des ministères des Transports et voies de communication et des Finances. Cette mission travaillera également avec le représentant de l'exécutif provincial, la délégation de la Régie des voies aériennes (RVA) et celle de l'Observatoire volcanologique de Goma (OVG), le Fonds social de la République, la Protection civile de la province du Nord - Kivu ainsi que des organismes des Nations unies dont la Monusco et Ocha.

Il est également souligné que cette délégation aura à effectuer des visites des chantiers à l'aéroport de Goma et aux travaux d'achèvement de la construction du collecteur d'eau. Mais il est aussi prévu une possible visite des travaux de pavage dans la ville de Goma.

Lors de cette étape du chef-lieu du Nord-Kivu, la mission aura enfin à passer en revue les performances financières et opérationnelles des projets. Les aspects visés sont notamment la passation des marchés, la gestion financière, la sauvegarde sociale et environnementale, les décaissements ainsi que la réalisation des objectifs de développement du Pasag et du GFDRR.

Au retour de la mission dans la capitale, Kinshasa, son programme prévoit des entretiens avec l'ambassade du Japon et une réunion de restitution avec le Vice-premier ministre et Ministre des Transports et voies de communication. Alors que la mission sera clôturée par la remise au gouvernement congolais, d'un projet d'aide-mémoire reprenant les conclusions principales de la mission.