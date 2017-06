Congo-Brazzaville: Foncier - Kintélé appelée à devenir une commune foncière modèle

Les médias de la zone Cémac entendent jouer pleinement leur partition dans la transparence et la bonne… Plus »

La commune de Kintélé peut jouer un rôle important dans le décongestionnement de Brazzaville où il se pose un certain nombre de problèmes dus à une forte urbanisation. Notamment, le déficit des parcelles de terrain, l'explosion démographique, la saturation des artères, les glissements de terrain et autres catastrophes environnementales.

Située dans la banlieue Nord de la capitale, la commune de Kintélé est en train d'être dotée des infrastructures de base par les pouvoirs publics. Elle abrite d'ores et déjà le plus grand complexe sportif du pays, une université (en construction), un centre international des conférences et d'autres ouvrages.

«C'est une nouvelle commune. Il y a eu des expropriations, l'occasion vous est donnée de mettre de l'ordre. Je note aussi qu'il est nécessaire de veiller à la constatation des droits fonciers coutumiers et de détecter les réserves foncières. C'est encore une circonscription unique où il faut avoir un chef de circonscription foncière et domaniale », a souligné le ministre Coussoud Mavoungou.

Les directeurs départementaux des affaires foncières du Pool et de Brazzaville sont tenus d'appliquer les lois et règlements en la matière, afin d'éviter le désordre foncier à Kintélé qui entrainerait le phénomène d'occupation anarchique des terrains, ainsi que de nombreux litiges parcellaires.

Le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou a interpellé le 8 juin les directeurs départementaux en charge du foncier de Brazzaville et du Pool sur la nécessité d'éviter le lotissement anarchique dans la localité de Kintélé, érigée en mars dernier en commune.

