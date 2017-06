Congo-Kinshasa: Dissolution de Fibank - « Meilleure solution », selon le gouverneur de la BCC

Deux personnes sont mortes, lors des attaques simultanées du Parquet de grande instance de Matete et du Bureau de… Plus »

C'est depuis 2015 que la Fibank RDC connait des difficultés d'exploitation. Le 11 décembre de la même année, la banque centrale avait désigné un comité d'administration provisoire avec une double mission : remplacer le conseil d'administration et la direction générale de cette banque, d'un côté et de l'autre, explorer les pistes de résolution de la crise.

Après sa dissolution, le cabinet Elie Ngomo Tombo Bangaye est recruté pour liquider les actifs et passifs que la BCC qualifie de malsains et toxiques.

Afriland reprend ainsi, dès ce lundi, les actifs et passifs propres de la Fibank et devra aussi prendre en charge le réseau commercial de la banque dissoute avec 14 agences dont 7 guichets à Kinshasa et d'autres en provinces pour un total de plus de 24 000 comptes.

Au cours de cette réunion, Deogratias Mutombo a annoncé la dissolution de Fibank et sa reprise par Afriland First Bank. Il a expliqué que les actionnaires de la Fibank n'ont été capables ni d'apporter les capitaux frais, ni d'ouvrir le capital social de cette banque "malade" à d'autres investisseurs.

« Toute la clientèle de la banque dissoute devient d'office, à partir de lundi [12 juin], les clients d'Afriland First Bank. Que les déposants et les épargnants ne cèdent pas à la panique », assure le gouverneur de la BCC, lors d'une rencontre organisée vendredi 9 juin dans la soirée à Kinshasa.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.