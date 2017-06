Tunisie: Handball - La nouvelle saison 2017-2018 commence le 9 septembre

Les clubs engagés à cette nouvelle saison sont: Espérance de Tunis, tenant du titre, Club Africain, Etoile du Sahel, AS Hammamet, AS Téboulba, CHB Jammel, ES Sakiet Ezzit, EBS Béni Khiar, EM Mahdia, CS Moknine, ainsi que les deux promus, CS Hiboun et US Témimienne qui viennent de remplacer les équipes de JS Chihia et FS Menzel Horr relégués en Nationale B.

Par ailleurs, le championnat de la Nationale B démarrera le 16 septembre tandis que pour le championnat féminin A et la division d'honneur le coup d'envoi est prévu pour le 23 septembre.

Championnat du monde (U-21): La Tunisie entrera en lice face au Burkina Faso le 18 juillet

La sélection tunisienne masculine de handball des moins de 21 ans (U-21) affrontera le Burkina Faso le 18 juillet à 12h00, en match comptant pour la première journée du groupe C du championnat du monde de la catégorie, prévu du 18 au 30 juillet prochain à Alger, selon le calendrier de la compétition publié par la Fédération internationale de la discipline (IHF).

Lors du mondial 2017, la Tunisie évoluera dans le groupe C aux côtés du Brésil, de la Macédoine, de la Russie, de l'Espagne et du Burkina Faso. La jeune sélection tunisienne affrontera ensuite le Brésil, le 20 juillet à 16h00, la Macédoine, le 21 juillet à 18h00, la Russie, le 23 juillet à 14h00, et l'Espagne le 24 juillet à 14h00.

Tennis - Tournoi de Surbiton : Malek Jaziri à bout de souffle!

Battu par le 243e joueur mondial, le 71e joueur au classement ATP a perdu son match pour le compte du premier tour du tournoi de Surbiton face à l'Anglais Cameron Norrie. Après avoir facilement remporté le premier set (6-2), Malek Jaziri s'est incliné dans les deux suivants (1-6 et 3-6). Ce match a duré un peu plus d'une heure et demie.