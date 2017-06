Tunisie: OM-ESS en amical

Après un passage approximatif à titre de prêt du côté du Stade Gabésien,le rugueux milieu défensif de l'Etoile Aymen Trabelsi vient de reprendre les entraînements avec le groupe,en attendant la décision du staff technique quant à son sort avec l'équipe. De même,un jeune Camerounais du nom de Jacques Amour Taghnou Mbé (18 ans), sociétaire du Canon de Yaoundé, a entamé les entraînements afin d'être soumis aux tests d'usage. Ce dernier, au profil polyvalent pouvant jouer en tant que milieu défensif,arrière droit et même au poste de défenseur axial, est passé par toutes les sélections des jeunes de son pays et fait partie de la liste élargie de l'équipe A des "Lions Indomptables".

