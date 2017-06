Tunisie: Un chambardement quasi total...

D'un autre côté, ces absences sont venues à point nommé où ces deux joueurs étaient, à un moment donné, très contestés : Mathlouthi à cause des bruits de couloir quant à son éventuelle emprise sur les vestiaires et Abdennour à cause de sa petite prestation durant la dernière CAN du Gabon où il avait échoué aussi bien dans l'axe que sur le flanc gauche de la défense.

Jéridi-Ben Chérifia : un fauteuil pour deux !

La logique veut que l'ordre établi en sélection concernant le poste de gardien de but soit respecté. En l'absence de Mathlouthi, Rami Jéridi est censé remonter au rang de premier gardien et Moez Ben Chérifia soit le numéro deux.

Mais le football n'a jamais été une science exacte et repose sur les affinités qui peuvent se créer entre un entraîneur et un joueur. Nabil Maâloul connaît très bien le potentiel de Moez Ben Chérifia pour l'avoir entraîné à deux reprises à l'Espérance de Tunis. Un facteur qui peut jouer en sa faveur. La hiérarchie du poste de gardien de but sera-t-elle bouleversée en équipe nationale ? Attendons demain soir pour le savoir.

Le deuxième changement en défense touchera l'axe central. Si Syam Ben Youssef part favori pour conserver son rang de titulaire, le sélectionneur national doit choisir entre Chamseddine Dhaouadi, Zied Boughattas et Rami Bédoui pour le poste de deuxième défenseur axial.

Si Dhaouadi a le plus de chance pour être retenu dans le onze de départ, les deux autres éventualités ne sont pas à exclure non.

Hamza Mathlouthi, quant à lui, devra garder son poste d'arrière droit. Sur le couloir gauche, on retrouvera Ali Maâloul, qui connaît mieux que quiconque la sélection égyptienne. Khalil Chammam devra patienter un peu et pourrait faire son entrée en cours du jeu.

Apporter des changements au poste de gardien de but et dans l'axe central est un chambardement presque total. Pourvu que Nabil Maâloul fasse les bons choix et que les défenseurs alignés se montrent efficaces, notamment dans les duels aériens.

Notre défense est connue pour être figée et plate. Nos axiaux et nos latéraux ont intérêt à se montrer aussi rapides que les attaquants égyptiens.