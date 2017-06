Angola: Le candidat du MPLA promet la construction de la ville administrative de Bengo

Luanda — La construction d'une capitale administrative pour la province de Bengo, l'achèvement du port en eaux profondes dans le Dande, la lutte contre les asymétries et la réforme de l'administration publique ont dominé samedi, à Caxito, le message du candidat du MPLA au poste de Président de la République, João Gonçalves Lourenço.

S'adressant aux militants du MPLA et à la population de la province de Bengo, Joao Lourenço, accompagné de sa femme, Ana Dias Lourenço, et des membres de la direction de son parti, a également profité de l'occasion pour présenter le candidat à la vice-présidence du MPLA, Bornito de Sousa, un avocat, général en réserve et actuel ministre de l'Administration du territoire.

Après avoir exalté la bravoure et la détermination des combattants de la province de Bengo, et en particulier de Nambuangongo, dans la lutte pour la libération du pays du joug colonial portugais, João Lourenço a souligné que la lutte contre les asymétries régionales et le développement équilibré du pays étaient inclus dans le Programme du MPLA pour la période 2017-2022.

Il a promis, "peu importe ce qu'il en coûte... ", construire une véritable capitale administrative pour la province de Bengo, pour corriger l'actuelle qui, à son avis, "ressemble à une ferme".

Par ailleurs, il a mis en relief l'importance du port d'eaux profondes, en construction à Barra do Dande, Bengo, pour le développement de la province.

Il s'est proposé de construire et de réhabiliter les routes et les voies ferrées afin de faciliter le transport et l'écoulement des produits.