Ile Maurice: La MHOA s'oppose à l'extension du shift system

L'autre point qui le fait tiquer est le principe de confidentialité entre patient et médecin qui sera bafoué lorsque ce système est appliqué. En sus cela, il sera difficile pour un médecin spécialiste de suivre les dossiers des patients. «Le handing over des patients d'un médecin à un autre est très important. C'est la vie du patient qui est en jeu. Je crains fort qu'avec l'application de ce système dans les départements spécialisés, ce principe sera remis en question», a-t-il dit.

Le président de la MHOA a fait savoir qu'il aura une rencontre avec le ministre de la Santé, ce le lundi 12 juin. «Je lui exposerai le point de vue de la MHOA. Nous ne sommes pas en faveur que ce system soit étendu sous n'importe quelle forme dans les autres départements de services hospitaliers», a-t-il fait savoir. Il a aussi souligné le fait que l'association attend depuis plus d'un an le rapport sur les retombées de l'application du shift system. Ce rapport, dit-il, l'aidera à mieux juger des avantages et inconvénients du système.

