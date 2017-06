Sénégal: Pêche illégale - 7 bateaux chinois arraisonnés dans les eaux sénégalaises

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Mary Teuw Niane, a décidé de porter… Plus »

Quant aux sanctions pour ces bateaux pour «pêche illégale», le chef de corps du groupement naval opérationnel a fait savoir qu'il y'aurait une «amende qui va être fixée par le ministère de la pêche sur proposition d'une commission qui va être constituée et suivant l'avis de la commission». Allant plus loin, il estime que les «captures pourraient même faire partie de la saisie».

Poursuivant son propos, le chef de corps du groupement naval opérationnel a fait savoir que c'est en zone Sud, pas loin de la frontière avec la Guinée Bissau que les bateaux chinois ont été trouvés. Selon nos informations, un huitième navire a pris la poudre d'escampette. Cependant, il a pu être identifié. Et son identification pourrait permettre de le retrouver vite car les «services compétents l'ont déjà signalé aux autres pays». Cet arraisonnement de bateaux chinois s'est déroulé dans le cadre d'une opération de surveillance. Car, à en croire le capitaine Karim Mara, «nos navires sortent tous les jours pour faire de la surveillance et c'est dans le cadre d'une de ses opérations que ces navires ont été arraisonnés».

Pour cause de «pêche illégale», 7 bateaux chinois ont été arraisonnés, mercredi dernier, sur les eaux sénégalaises et ont été escortés sur Dakar le jeudi. Le chef de corps du groupement naval opérationnel, le capitaine Karim Mara l'a fait savoir hier, vendredi 9 juin, à la Marine Nationale. Il estime, par ailleurs, qu'une «amende va être fixée par le ministère de la pêche sur proposition d'une commission qui va être constituée» en guise de sanction.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.