Sénégal: Décès du sculpteur Ndary Lo - Des acteurs culturels témoignent...

Un jour à peine après le peintre Ibou Diouf, décédé ce mercredi 7 juin, voilà que le sculpteur Ndary Lo vient lui aussi de nous quitter. La triste nouvelle est tombée en fin de soirée de ce jeudi 8 juin. Né en 1961, le sculpteur, qui n'avait donc qu'une cinquantaine d'années, est «décédé à Lyon», suite à une longue maladie». Des acteurs culturels témoignent...

MASSAMBA GUEYE, CONSEILLER CULTUREL AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : « La mort de Ndary est une perte incommensurable »

« Ndary était quelqu'un qui avait su renouveler les formes artistiques. C'est aussi quelqu'un qui a toujours vécu dans la dignité, dans le calme et dans la réserve. Il est mort comme ça dans cette dignité. Pour nous, la nouvelle génération doit beaucoup à Ndary pour son audace et son ouverture vers l'international. En tant qu'acteur culturel, nous pensons aussi qu'il est temps de créer des convergences pour que ces artistes aient suffisamment de place dans ce pays-là. La mort de Ndary est d'ailleurs une perte incommensurable. Il faut aussi reconnaitre son génie. Il était dans tous les arts plastiques. Il était reconnu parce qu'il a su réinventer le fer et le plastique, lui donner toutes les formes ».

WAGANE GUEYE, ACTEUR CULTUREL : « C'est quelqu'un qui était trop engagé dans ce qu'il faisait »

« C'est un homme qui a donné tout à son art. C'est l'engagement qu'il a donné à son travail. C'est quelqu'un qui était trop engagé dans ce qu'il faisait. Il est sorti de l'Ecole des Beaux-arts (... ) Et depuis lors, il a poursuivi une riche carrière. C'est quelqu'un qui est très généreux et sociable ».

OUMAR SALL, COORDONNATEUR DE L'ADAFEST (L'ASSOCIATION DES DIFFUSEURS ARTISTIQUES ET FESTIVALS DU SENEGAL) : « L'art vient de perdre le sculpteur le plus doué »

« L'art vient de perdre le sculpteur le plus doué, le plus in et le plus généreux de sa génération. Ndary Lo était dans l'immensité en tout. Il était d'une grande piété et aimait le Sénégal comme aucun artiste ».

GUIBRIL ANDRE DIOP, SCULPTEUR : « Il a eu la reconnaissance des pairs»

Je ne le connaissais pas en profondeur, mais ce que je peux dire, au sujet de sa démarche et de son travail, c'est qu'il était sculpteur sur métal. Il s'est confirmé, il a eu la reconnaissance des pairs, et je crois que, en matière d'art, pour qu'un artiste soit, il faut qu'il ait la reconnaissance des pairs. Il était dans le cercle des sculpteurs, il a fait des travaux impressionnants, qui ont marqué l'histoire de la sculpture sur métal.

DÉCÈS DE NDARY LO : L'hommage de Mbagnick Ndiaye

Le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, s'est ému, dans un communiqué parvenu hier, vendredi 9 juin, à la rédaction de Sud Quotidien, de ce deuil qui touche la communauté artistique: le décès à Lyon du sculpteur Ndary Lo, que l'on a appris dans la soirée de ce jeudi 8 juin. La nouvelle, dit le ministre, «a provoqué une onde de choc dans le milieu des arts visuels, tant était immense le talent universellement révéré de cet artiste à l'inspiration féconde et au style original». L'artiste, qui avait dompté le fer, était connu pour ses «Hommes qui marchent». Mbagnick Ndiaye, toujours dans cette note, s'arrête justement sur l'homme qu'il y avait derrière le sculpteur. Un monsieur «d'une piété légendaire, (qui) luttait avec une sérénité impressionnante et émouvante contre les attaques d'une maladie qui a finalement eu raison de lui». Le ministre, qui s'est aussi exprimé «au nom de Monsieur le Président de la République et en celui de toute la communauté artistique», a naturellement eu un mot pour la famille du défunt, à laquelle il présente «ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion».