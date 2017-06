Sénégal: Prix qualité de la CEDEAO - Les entreprises Eiffage et la boussole sélectionnées

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme système qualité de l'Afrique de l'Ouest financé par l'Union Européenne et sous l'exécution de l'Onudi , le prix qualité de la Cedeao a été lancé hier, vendredi 9 juin. Les deux entreprises sélectionnées pour représenter le Sénégal à ce concours sont Eiffage et la Boussole.

Eiffage et la Boussole sont les deux entreprises sénégalaises qui prendront part au concours prix qualité de la Cedeao. La révélation est du secrétaire général du ministère des mines et de l'industrie, Mamadou Diop qui présidait hier, vendredi 9 juin, la cérémonie de lancement du prix Cedeao de la qualité qui entre dans le cadre du programme système Qualité de l'Afrique de l'Ouest. Selon lui, ce programme ambitionne d'établir, à l'échelle régionale, un cadre pour le développement et l'exploitation des infrastructures de qualité efficaces pour faciliter le commerce intra régional et international, protéger le consommateur et l'environnement et promouvoir le développement économique durable. Sous ce rapport, il pense que le prix Cedeao de la qualité est une réponse régionale en faveur de l'adoption et du développement du management de la qualité au sein des entreprises régionales.

«Les exigences de la mondialisation placent aujourd'hui la qualité au premier rang pour deux raisons fondamentales : la qualité n'est pas seulement un concept mais c'est surtout, une culture d'entreprise qui s'inscrit dans la durée vers la recherche du meilleur. La qualité, c'est aussi un facteur de performance d'où la nécessité dans ce contexte de globalisation des échanges, d'adopter une démarche conforme aux exigences de notre siècle qui ont pour noms rapidité, efficacité, croissance et surtout compétitivité », précise-t-il. A cet égard, il soutient que les entreprises de l'espace Cedeao en général et sénégalaises en particulier, ont l'obligation de s'inscrire résolument dans cette dynamique pour prospérer.

Abondant dans le même sens, Clemens Schroeter, Conseiller économique à la délégation de l'Union Européenne au Sénégal informe que ce programme régional a été financé par l'Union Européenne d'un montant d'environ 8 milliards de francs cfa pour renforcer la qualité dans les régions de la Cedeao.

« L'Union Européenne s'intéresse beaucoup au renforcement de la compétitivité des entreprises de la région Ouest africaine. Il y a compétitivité si une entreprise est capable de produire à bas prix avec une meilleure qualité. Souvent ce volet qualité n'est pas très visible dans le secteur privé. La qualité c'est un gain à long terme. Ce prix est important dans la mesure où il démontre au monde que c'est la qualité et le prix qui font la croissance », souligne-t-il.