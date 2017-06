Angola: Réalisation lundi du Forum d'affaires Angola-Israël

L'objectif principal de la future chambre de Commerce Angola-Israël est de promouvoir l'entrée de plus d'entreprises privées et de relancer les relations commerciales et économiques existantes entre les deux Etats dans divers domaines.

Durante son séjour en Angola, Haim Taib va aborder également, avec la Chambre de Commerce et Industrielle d'Angola, le projet de création de la Chambre de Commerce Angola-Israël, préparer la mise en place d'un "jumelage" basé sur un partenariat pour faciliter le flux de relations économiques et commerciales.

Au deuxième et dernier jour des travaux, les participants aborderont les thèmes : "Aquaculture en Angola", "Opportunités d'Investissement dans l'Agriculture" et "Opportunité d'Investissement dans le secteur Minier".

La délégation israélienne au forum, organisé par la Chambre de Comme et Industrie d'Angola, est conduite par le président de la Chambre Binationale de ce pays, Haim Taib, et comprend des entrepreneurs de diverses branches d'activité en Israël.

