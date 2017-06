L'équipe nationale du Sénégal reçoit ce samedi 10 juin, celle de la Guinée Equatoriale pour le compte de la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations «Cameroun 2019».

Quatre jours après le match nul peu reluisant concédé en amical contre l'Ouganda (0-0), les Lions devraient, cette fois passer à la vitesse supérieure pour bien engager la compétition continentale. Mais aussi redonner de la confiance à ses supporters après le cumul de quatre rencontres sans succès enregistrées depuis la dernière Can 2017 au Gabon.

L'équipe du Sénégal va amorcer, ce samedi 10 juin au stade Léopold Senghor, les éliminatoires de la Can Cameroun 2019, en affrontant la Guinée-équatoriale pour le compte de la première journée du groupe A. Réussir son entrée en matière aura son pesant pour la suite de la compétition et permet à l'équipe du Sénégal, qui n'a plus gagné depuis quatre matchs, de rebondir et de redonner la confiance à son public. La dernière victoire des Lions remonte à celle obtenue devant le Zimbabwe dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe B de la Can 2017 au Gabon.

Les «Lions» vont, tour à tour, buter face à l'Algérie (2-2) avant de se faire éliminer aux tirs aux buts par le Cameroun, futur vainqueur de l'épreuve en quart de finale. Dans le cadre de la préparation pour les éliminatoires de la Can et du Mondial 2018, les Lions ne se montrent pas aussi dominateurs en enchainant par deux matchs nuls contre le Nigeria (1-1) et face à la Côte d'Ivoire (1-1).

Des résultats qui tranchent nettement avec le parcours que les protégés de Aliou Cissé avaient jusque-là connu lors des éliminatoires de la Can 2017, avec en prime un carton plein. L'équipe du Sénégal n'aborde toutefois pas ces éliminatoires 2019 sous de bons auspices. Le sélectionneur a dû faire face aux absences de Sadio Mané de Liverpool, de Diao Baldé ainsi que d'autres blessés qui ont ainsi presque déréglé le dispositif de Aliou Cissé.

Le Sélectionneur qui postulait la rencontre contre les Cranes d'Ouganda comme celle devant permettre à une redistribution des rôles dans les différents secteurs n'a pas pu avoir l'effet escompté après cette prestation moyenne de ses joueurs. Pour palier le manque d'efficacité criard noté dans les phases offensives et devant les buts, il est même réduit aujourd'hui à revoir ses plans.

En recevant la Guinée équatoriale, l'objectif reste le même. Il s'agit donc passer à la vitesse supérieure et hausser son jeu. Aliou Cissé qui affirme n'avoir aucune information sur l'adversaire équato-guinéen, indique qu'elle mérite tout le respect.

«C'est vrai que les informations que nous avons de la Guinée Equatoriale datent de la CAN 2015 dont elle avait atteint les demi-finales. Ce qui représente une grosse performance et pour tout cela, ils méritent tout notre respect», avait-il indiqué.

Quoiqu'il en soit, la victoire sera impérative pour rebondir et regagner la confiance des supporters et du public sénégalais. «On a bien préparé ce match. On avait déjà un match nul lundi. C'était très important d'être présent physiquement et on l'a montré. Samedi, ce sera très important de bien commencer les éliminatoires de la coupe d'Afrique. On sait que cela sera difficile, mais, on est à la maison. Il faut qu'on se fasse respecter et qu'on arrive à marquer ce but-là», assurait le défenseur des Lions, Kalidou Koulibaly.

A noter que dans le groupe A, les Barea Madagascar se sont imposés en déplacement en dominant hier, vendredi 9 juin, le Soudan (3-1) pour le compte de la 1ère journée du groupe A éliminatoires de la Can 2019 qui a été avancée.