Sénégal: Choc Amadou Ba-Bamba Fall-Joseph Sarr - Dµakar, au centre de toutes les convoitises

Une coalition qui avait fait la razzia dans la capitale, lors des locales de 2014. Il en est de même pour Joseph Sarr du Pds. En effet, les poulains de l'ancien chef de l'Etat, Abdoulaye Wade, qui ont refusé de mettre à la tête de la liste nationale de leur coalition, Mankoo Taxawu Sénégal à l'origine, le maire Khalifa Sall, doivent prouver qu'ils sont à mesure de tenir tête à sa coalition dans son propre fief, à Dakar. Une manière pour la Coalition gagnante Wattu Sénégal de montrer son refus catégorique de se voir dirigée par une personne qui, non seulement vient de rejoindre l'opposition, mais aussi n'a pas, à son avis, une envergure nationale. En tout cas, c'est parti pour une campagne âpre dans le département de Dakar qui compte beaucoup plus de sièges à conquérir, à savoir 7 places à la députation.

La coalition présidentielle, Bennoo Bokk Yaakaar (Bby) a porté son choix, comme il a été avancé dans la presse, sur le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, non moins coordonnateur de l'Alliance pour la République (Apr) aux Parcelles assainies.

