L'intersyndicale du quotidien Le Soleil (Synpics, Cnts, Stls), en point de presse hier, vendredi 9 juin, a décrié la «mauvaise gestion» du directeur général, Cheikh Thiam.

Les travailleurs de l'intersyndicale lui reprochent, entre autres, les vols à répétition dont le plus récent remonte au mois de mars dernier où l'on déplore la disparition de 7 millions F Cfa et cela en dépit des 35 cameras de surveillance et les deux sociétés de gardiennage. De même que l'acquisition récente de l'Agence de distribution de la presse (ADP) à plus de 750 000 000f et que les travailleurs de l'intersyndicale qualifient de «nébuleuse».

Ces derniers demandent au président de la République, Macky Sall de sévir avant que le premier quotidien sénégalais ne coule pour mauvaise gestion. Ils menacent de boycotter la couverture de la campagne des prochaines législatives si leur cri de détresse n'est pas entendu par les autorités compétentes.

Les travailleurs de l'intersyndicale du quotidien Le Soleil ont tenu un point de presse hier, vendredi 9 juin, pour s'insurger contre la «mauvaise gestion du directeur général, Cheikh Thiam». Ils ont rappelé, «déjà épinglé dans sa gestion par l'Inspection Générale de l'Etat en 2015, Cheikh Thiam persévère dans sa mauvaise gestion des deniers publics où tout commence avec des vols à répétition dans l'entreprise, de carburant, de papiers entre autres».

Le dernier cas de vol au sein de l'entreprise, disent-ils, remonte au mois de mars dernier et concerne «la disparition mystérieuse de 7 millions F Cfa alors qu'il y a des cameras de surveillance au nombre de 35 dans l'entreprise et deux sociétés de gardiennage», déplorent les travailleurs de l'Intersyndicale. Au chapitre des investissements, les travailleurs du quotidien Le Soleil qualifient de «nébuleuse» l'acquisition récente de l'Agence de distribution de la presse (ADP) à plus de 750 000 000f. Une entreprise en faillite dont le plan de financement serait monté tout seul par le directeur Cheikh Thiam avec un prêt de 722 300 000F à un taux négocié de 8,5%, soutiennent les travailleurs.

En outre, l'Intersyndicale du quotidien Le Soleil a aussi relevé les conflits entre le Président du conseil d'administration et le collège des rédacteurs en chefs, explique Moustapha Lo, représentant de la CNTS au Soleil et délégué du personnel.

Précisons que le point de presse tenu hier, marque la fin de la première étape de leur plan d'action qui avait démarré par un communiqué de presse. Il y a eu ensuite le port du brassard rouge et un concert de sifflet effectué les mardi, mercredi et jeudi passé.

Toutefois, depuis deux ans, les camarades de Maguette Ndong, secrétaire général de la section Sympics, ont choisi de ne pas communiqué à l'externe, car voulant privilégier le dialogue avec le Directeur général Cheikh Thiam «qui se trouve dans une posture de refus de nouer le fil du dialogue avec les représentants du personnel de Soleil», soutient le patron section synpics du Soleil. «Cheikh Thiam a rompu unilatéralement et volontairement le dialogue avec les partenaires sociaux», déclare Maguette Ndong pour qui Cheikh Thiam serait dans une «posture de défiance et de politique de chaise vide et sans compter ses absences fréquentes»

Face à ces «manquements», les travailleurs de l'Intersyndicale estiment que l'entreprise le Soleil court un grave danger. C'est pourquoi ils demandent au président Macky Sall et à leur ministre de tutelle de prendre des mesures avant la fermeture des portes du premier quotidien sénégalaise.