Sénégal: Lauréat du Grand prix du Dak'art , le sculpteur Ndary Lô est décédé

Les créations de Nd. Lô sont actuellement présentes à l'Institut du monde arabe (Ima) à Paris dans l'exposition « Trésors de l'Islam en Afrique » mais également à Avignon. Pour la première fois dans l'histoire de la Fondation Blachère et de la ville, 76 sculptures de 30 artistes d'Afrique et de la diaspora sont exposées dans les lieux muséaux dont le Palais des Papes, patrimoine classé de l'Unesco, plus grand palais gothique du monde.

Le monde des arts visuels est de nouveau en deuil. A la suite du décès du peintre Ibou Diouf, mercredi 7 juin, le sculpteur Ndary Lo s'est éteint jeudi. Artiste de la troisième génération, Lô s'est forgé une légitimité artistique en domptant le fer à béton pour en faire des œuvres filiformes de grandes envergures. C'est ce qui a valu à l'artiste d'être le seul lauréat à remporter deux fois le Grand Prix Léopold Sédar Senghor à la Biennale de Dakar des éditions 2002 et 2008. Les mutations sociales et les problématiques urbaines ont été souvent au cœur de sa démarche artistique.

