Sénégal/Guinée Equatoriale: Eliminatoires CAN 2019 / Sénégal-Guinée Equatoriale à 21h - Gagner pour se rassurer !

Sénégal-Guinée Equatoriale d'aujourd'hui (21h) comptant pour la 1ere journée des éliminatoires (Groupe A) de la Can 2019 rappellera bien des souvenirs à un certain Moussa Sow ; et pour cause, il est actuellement le seul rescapé du naufrage de Bata 2012, lorsque le Sénégal se faisait sortir lamentablement de la compétition sans gloire. Défaite devant la Zambie, puis face à la Guinée Equatoriale et enfin devant la Libye ; toujours sur le même score (2-1).

Aujourd'hui, l'équipe actuelle ne parlera pas de revanche certes, mais Moussa Sow, le buteur de ce match (90e), s'en souviendra certainement au moment de fouler le gazon du stade Léopold Sédar Senghor. Cinq ans après cet épisode douloureux pour le football sénégalais, les chemins du Sénégal et de la Guinée Equatoriale se croiseront cette fois-ci dans les éliminatoires de la Can « Cameroun 2019 » dont les compétitions débutent ce week-end. Mais, comme l'a souligné récemment coach Aliou Cissé à des confrères, quelle que soit la situation, le plus important est de se focaliser sur l'équipe du Sénégal et ses joueurs.

Dans cette optique, et loin de se focaliser sur l'adversaire, Aliou Cissé disputera cependant ce match sans détenir beaucoup d'informations sur le Nzalang National. Tout juste se limite à souligner que les informations qu'il détient de l'adversaire datent de la dernière Can lorsque cette équipe a abrité cette compétition et atteint les ½ finales. A son avis, rien que pour ce parcours, l'adversaire mérite le respect. Ce qui ne veut pas dire que celui-ci sera regardé de haut ; parce que le Sénégal aussi a un standing à défendre.

A commencer par le match d'aujourd'hui qui sera très attendu puisqu'il s'agira de gagner pour se rassurer dans cette entame des éliminatoires. La semaine dernière en match international amical contre l'Ouganda, Idrissa Gana Guéye et ses coéquipiers avaient été tenus en échec par les Cranes au terme d'un match d'un niveau moyen. Aujourd'hui, il faudra relever ce niveau et retrouver l'efficacité qui a fait leur force à domicile.

Retournés dans le camp de stage de préparation à Saly, les Lions ont travaillé dur la semaine pour apporter les correctifs nécessaires en perspective du match d'aujourd'hui. Logés dans le Groupe A en plus de la Guinée Equatoriale, de Madagascar et du Soudan du sud, les Lions semblent être dans une poule facile qu'ils devront cependant dominer s'ils veulent se qualifier à la phase finale au Cameroun dans deux ans. Aujourd'hui, Aliou Cissé et ses hommes n'auront plus l'excuse du match nul contre l'Ouganda car tous les enseignements ont été tirés de ce match, les correctifs apportés lors de la deuxième semaine de regroupement à Saly. Tous les joueurs appelés sont aussi présents ; il reste à mettre en place la meilleure équipe possible afin de démarrer ces éliminatoires sous de meilleurs auspices.