L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) va être dotée d'un centre international de recherche et de formation sur les agents infectieux et la génomique (Crf-Ag). Le lancement s'est fait hier, vendredi 09 juin, à la faculté de médecine, pharmacie et odontologie en présence de l'initiateur, le professeur Daouda Ndiaye et des partenaires.

Le centre de recherche et de formation sur les agents infectieux (Crf-Ag) va beaucoup plus s'intéresser au paludisme, et mettra également sur pied une plateforme de recherche sur les maladies tropicales négligées, l'entomologie, les maladies émergentes et ré-émergentes, la génomique, la biologie moléculaire, les sciences vétérinaires, l'immunologie, entre autres. C'est ce qu'ont déclaré les acteurs de cette structure, logée à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'Ucad. Lors de la cérémonie de lancement hier, vendredi, l'initiateur du projet, le professeur Daouda Ndiaye, chef du service de parasitologie et mycologie de la faculté de médecine, de pharmacie et d'ontologie de l'Ucad a souligné : « le centre sera un institut rattaché à notre faculté. Il aura, entre autres missions, de contribuer à la mise en place d'une plateforme multidisciplinaire de recherche, d'aide au diagnostic et de surveillance des maladies transmissibles et non transmissibles».

En plus d'une recherche très approfondie, le centre aura aussi comme mission d'encadrer les étudiants en licence, master, doctorats, Des, Phd et Post-docs, de former des chercheurs sénégalais et africains dans l'utilisation des outils de la biologie moléculaire et de la génomique, mais aussi de créer des programmes de recherche en génomique pour appuyer et favoriser la recherche. «En définitive, le Crf-Ag va aider à préparer les chercheurs africains pour mettre en place eux-mêmes des programmes de formation et de recherche en génomique, métagénomique, biologie moléculaire et bio-informatique», a déclaré le professeur Ndiaye. Et de rendre un vibrant hommage à tous ces maîtres qui l'ont guidé sur le chemin de la réussite sans oublier ses collègues chercheurs et enseignants ainsi que les partenaires à ce projet.

Démarrés depuis le 1er mai dernier, les travaux vont durer 20 mois. La fin des travaux étant prévue le 31 décembre 2018, les recherches se poursuivent dans les laboratoires habituels. Toutefois, le directeur de cabinet du ministère de la santé et de l'action sociale, n'a pas manqué d'encourager cette «belle» initiative qui pour lui va contribuer à la lutte contre la réduction de certaines pathologies, mais aussi le taux de mortalité.

Soulignons, selon les acteurs, que la réalisation du Crf-Ag par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et ses partenaires est le fruit des travaux de recherche menés à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'Ucad, ces dernières années et leur impact sur la santé des populations, principalement par l'équipe du professeur Daouda Ndiaye qui a mis au point une technique révolutionnaire, pour diagnostiquer le paludisme, appelée « illlumigene-malaria ». Une technique plus sensible que toutes les techniques conventionnelles juste qu'ici utilisées aux points de prestation, selon les chercheurs.