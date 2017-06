La précampagne des législatives de 2017 est bien partie depuis hier, vendredi 09 juin, avec la validation par la Direction générale des élections (ministère de l'intérieur) des listes de candidats autorisées à aller à la quête des 165 sièges de la 13ème législature. Du coup, s'ouvrait aussi la période contentieuse et/ou de contestation des investitures au sein des partis et coalitions de partis.

Et dans cette mouvance, aucun grand parti ou coalition de partis n'est épargné. D'ailleurs, les premières échauffourées ou frustrations ou divorces ont retenti dès hier, vendredi. En témoignent le spleen à Kaolack de l'ex-Pm, Aminata Touré, écartée des listes de Bennoo Bokk Yaakaar, comme la visite mouvementée du Pm Dionne, tête de liste nationale de Bby, chez le Khalife Général des Mourides, ainsi que le rapporte la presse.

A Kolda, Matam ou dans d'autres localités du pays, les frustrés semblent eux patienter, selon des informations concordantes, la publication officielle des listes d'investitures arrêtée pour aujourd'hui par les services du ministre Abdoulaye Daouda Diallo pour jouer leur partition dans la contestation ouverte des candidats investis au sein du camp au pouvoir. Et dans cette frénésie contentieuse, le Pds (ancien parti au pouvoir) n'est guère épargné par certains de ses leaders qui ont fini d'annoncer la couleur.

A l'instar d'Aida Mbodj, la présidente du Groupe parlementaire de l'opposition, qui solde ses comptes avec son parti, en particulier Oumar Sarr et cie, de l'ex-maire de Linguère Habib Sy qui s'oppose ouvertement au choix de son parti dans son département, voire de l'ancien ministre et ambassadeur Sadibou Fall qui a préféré lui, quitter tout simplement la direction du Pds.

LEGISLATIVES 2017 : Aïda Mbodj solde ses comptes avec le Pds

Les législatives de juillet 2017 ont bien fini de sceller la rupture entre Aida Mbodj ; la présidente du Groupe parlementaire de l'opposition et le Parti démocratique sénégalais (Pds), ou du moins ses actuels dirigeants. En conférence de presse organisée hier, vendredi 09 juin, l'ex-ministre libérale a tenu à solder les comptes avec son ancien parti dont les actuels meneurs se sont d'ailleurs investis à l'écarter des investitures aux législatives. « Dans mon parti (le Pds), on a cherché à m'isoler. Et, en même temps les camarades de Mankoo Taxawu Senegaal voulaient m'enrôler », a précisé la responsable libérale qui s'est désolée de l'attitude de certains de ses camarades du Pds. Devant la presse, elle a aussi tenu à remettre certaines pendules à l'heure face aux nombreuses attaques dont elle fait l'objet. « J'avais envoyé un message à Oumar Sarr pour lui rappeler qu'il devait m'associer pour ce qui concerne les discussions. Il n'a pas réagi », a vivement regretté l'ex-présidente du Conseil départemental de Bambey. Pour autant, Aïda Mbodj s'est démarquée de Mankoo Wattu Sénégal pour créer sa propre coalition politique intitulée And Saxal Liguèye, en vue des législatives de 2017. Le leader de l'Alliance nationale pour la démocratie (And) a dit qu'elle comptait se soumettre au suffrage des Sénégalais sous la bannière de sa coalition. N'empêche : Aida Mbodj a déclaré ouvertement sa ferme volonté de continuer à défendre l'héritage de son « père », Me Abdoulaye Wade, comme son d'obédience libérale et son soutien discontinu au pape du Sopi.

DEGATS COLLATERAUX DES INVESTITURES : Papa Cheikh Sadibou Fall se libère de la direction du Pds

Mécontent des investitures de son parti, l'ancien ambassadeur Papa Cheikh Sadibou Fall a démissionné de la Direction du Pds. «Les dernières investitures que nous venons de vivre l'ont montré très largement, que les démons du passé ont encore envahi le parti ». Et Papa Cheikh Sadibou Fall de citer « le manque de démocratie, le manque de respect et de considérations pour certaines figures historiques du parti, l'opacité qui entoure toutes les décisions ». En conclusion , il dira qu' « après mûre réflexion, j'ai pensé qu'il était temps aujourd'hui de laisser des mains beaucoup plus expertes que les miennes... », dit.

INVESTITURES DU PDS A LINGUERE : Habib Sy conteste le choix de son parti

L'ex-maire de Linguère a également exprimé sa déception sur le choix de son parti. Selon Habib Sy, une assemblée générale a été tenue dans sa localité pour déterminer le choix des investis. « Mais malheureusement, à notre grande surprise, notre parti a investi quelqu'un d'autre à la place de celui qui était choisi à savoir l'avocat de Abdoulaye Wade ». L'ancien directeur de cabinet du président Wade soutiendra toutefois qu'il ne compte pas se laisser faire. « Je vais consulter la base et prendre une décision » quoiqu'il ait affirmé qu'il n'est pas intéressant par un poste de député, car a-t-il dit, « J'ai occupé beaucoup de postes sous le régime libéral ».

KAOLACK/DEPART OU NON DE MIMI TOURE DE LA COALITION PRESIDENTIELLE ET DE L'APR : L'ex-Premier ministre lève toute équivoque

Même non investie sur les listes à la députation de la coalition présidentielle, Mimi Touré ne quittera pas pour autant Bennoo Bokk Yaakaar. En conférence de presse tenue à Kaolack hier, vendredi, l'ex-chef de gouvernement sous Macky Sall a dit sa frustration à propos de sa non-investiture, tout en appelant néanmoins ses militants et sympathisants à se mobiliser pour la victoire du camp présidentiel aux législatives.

« Les personnes qui murmurent mon départ de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (Bby) ou de l'Alliance pour la République (Apr) attendront encore des centaines d'années pour voir cette action s'exécuter ». Ces propos sont de l'ex-Premier ministre du second gouvernement de Macky Sall qui tenait hier, vendredi, une conférence de presse à Kaolack afin de consoler ses nombreux militants frustrés par sa non-investiture sur les listes de la majorité. Même si dans les colonnes de la presse, le départ de Mini était imminent au lendemain des investitures, la responsable apériste de Kaolack a estimé que « la vie politique n'est jamais un long fleuve facile. Elle est faite de vicissitudes, d'avatars, de déceptions, mais elle est toujours porteuse de lendemains meilleurs pour ceux qui s'engagent pour une cause juste. Nous, notre cause est de travailler pour un Sénégal meilleur pour nous, nos enfants et les générations futures. Un Sénégal où les femmes, les jeunes, les moins jeunes vivent dans la dignité, la paix et la justice. Cet espoir qui reste entier est à l'origine de mon engagement auprès du président Macky Sall », a ainsi fait comprendre Mimi Touré dans une salle pleine à craquer. Quelques heures avant la proclamation des listes, l'envoyée spéciale du président de la République a annoncé à ses militants mais avec regret que « je ne serai pas candidate aux élections législatives du 30 juillet prochain et je sais que c'est une déception pour nombre d'entre vous qui m'accompagnez politiquement avec engagement et détermination. Je voudrais vous demander, chers amis, d'être plus que jamais endurants dans l'épreuve et conquérants dans vos efforts. Je voudrais vous demander qu'ensemble, nous mettions nos ressentiments en arrière-plan pour privilégier l'intérêt général », a conseillé Mimi Touré à ses partisans non seulement de Kaolack, mais aussi de Grand Yoff et de la diaspora. « Dans le contexte actuel, le plus important est de privilégier l'intérêt du Sénégal au dessus de nos intérêts individualistes de femmes et d'hommes politiques ». Et pour elle, l'intérêt général est d'assurer la stabilité politique de notre pays.

LEGISLATIVES 2017-QUARANTE SEPT LISTES DECLAREES RECEVABLES : La ruée consacrée vers la députation

La Direction générale des élections a publié hier, vendredi 9 juin, les listes déclarées recevables pour les élections législatives du 30 juillet prochain. Au total, 47 listes de coalitions de partis politiques et entités regroupant des personnes indépendantes ont été retenues, avec seulement une liste recalée et une autre qui s'est retirée de la course. Le nombre de candidats à la députation a augmenté de manière exponentielle, si l'on se rappelle qu'en 2012, 24 listes seulement étaient en concurrence.

C'est maintenant officiel. L'ensemble des listes de candidats retenues pour les élections législatives du 30 juillet prochain a été publié hier, vendredi 9 juin, conformément au Code électoral. Au total, 47 listes de coalitions de partis politiques et entités regroupant des personnes indépendantes vont aller à la quête des 165 sièges que doit compter la 13ième législature. Toutefois, il convient de signaler qu'il y a deux listes qui ne sont pas sur la ligne de départ. Il s'agit de la liste And Taxawu Sénégal qui s'est retirée au dernier moment. L'autre liste laissée en rade est celle du Front pour le développement du Sénégal. Selon certaines sources, la liste en question, pilotée par le frère de la Première dame, notamment Ibrahima Faye, a été recalée pour dossiers incomplets.

Il faut par ailleurs noter que le nombre de listes de candidats à la députation à quasi doublé pour cette 13ième législature. En effet, en 2012, les électeurs devaient choisir entre les 24 listes en compétition, pour siéger dans la 12ième législature. Un nombre pléthorique de listes de prétendants qui témoigne de la ruée vers la députation au Sénégal. Le nombre élevé de listes à cette législature suscite aujourd'hui d'ailleurs une polémique. Si d'aucuns pensent qu'il y a lieu de modifier le Code électoral afin de permettre à l'électeur d'avoir le loisir de ne prendre que les listes qui l'intéressent, d'autres par contre, à l'image du leader de Pastef, Ousmane Sonko, opposent leur niet catégorique. Pour eux, il n'est pas question de toucher au Code électoral à moins de 2 mois des élections. Ce qui est sûr et certain, si les populations répondent massivement à l'appel au vote, les longues queues ne manqueront pas devant les bureaux de vote, le 30 juillet prochain.