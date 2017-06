Ile Maurice: Projet social - La Valette à Bambous, un village oublié

Au centre social de Phœnix, ça jase, ça cogite dans les rangs et ça trépigne… Plus »

Toutefois, la vie continue dans ce petit village de l'Ouest. Les membres du JS font de leur mieux pour améliorer la vie communautaire à La Valette. Cour de ravane et de tambours, célébration collective des festivités, jeux en équipe, plusieurs activités sont organisées pour les villageois. Une source à la National Empowerment Foundation avance que les autorités travaillent actuellement sur l'amélioration du village. Sans toutefois donner plus de détail.

En attendant, le village est victime des fléaux sociaux. «Il y a des adolescentes de 13-14 ans qui tombent enceintes, des jeunes qui se droguent et bien pire encore», dit Éric Armelle. La jeunesse est particulièrement mal encadrée, sans activités ou loisirs. Un terrain de foot ou un centre où les jeunes peuvent se rencontrer ne seraient pas de trop, selon le président de JS. Ainsi qu'un moyen de transport en commun plus fiable, car si La Valette compte un arrêt, le bus ne s'y aventurerait pas.

La Valette compte 198 maisonnettes, des unités individuelles constituées chacune d'une grande pièce, qui sert à la fois de chambre à coucher, de cuisine et de salon, et d'une salle de bain. Elles abritent environ un millier de personnes, dont un tiers sont des enfants. En moyenne, cela représente neuf personnes pour chaque dix mètres carrés. «Nous n'avons plus de place. Certaines familles se sont déjà retrouvées avec 18 personnes dans une seule pièce», exprime avec tristesse Fabio Rivière, le vice-président de JS.

«Nous ne sommes pas chez nous ici», affirme Éric Armelle, président et fondateur de l'association Jeunes solidaires (JS) du village de La Valette, à Bambous. Un modèle d'adaptation sociale pour les plus démunis.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.