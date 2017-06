Ile Maurice: Alan Ganoo - «Un budget sans âme»

Au centre social de Phœnix, ça jase, ça cogite dans les rangs et ça trépigne… Plus »

Par ailleurs, rien n'a été annoncé pour redynamiser les secteurs existants. Alan Ganoo a marleté que le budget est «sans âme» et s'est fait alors que le pays croule sous les scandales. Les mesures populaires telles les baisses du prix de la farine et du pain ont été annoncées uniquement dans le but de détourner l'attention de la population. Quant au «negative income tax», Alan Ganoo est d'avis que c'est un moyen déguisé par l'état pour subventionner le patronat. Pour le chef du MP, c'est la preuve de l'incompétence de certaines institutions comme le National Remuneration Board.

