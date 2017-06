Congo-Kinshasa: D'un bout à l'autre au Grand Kasaï. Tshikapa - Le VPM Ramazani Shadary annonce l'arrivée de Kabila

Depuis vendredi 9 juin 2017, le patron de l'Intérieur est en mission d'itinérance à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï.

Là, dès sa première sortie médiatique, il a révélé l'arrivée imminente du Chef de l'Etat. Sauf changement de dernière minute, Joseph Kabila devra y atterrir cette semaine. "Lundi ou Mardi ", à en croire Emmanuel Ramazani Shadary. Selon le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité, la situation dans cette partie du pays s'est sensiblement améliorée ces derniers mois. Et, ainsi, sa seconde venue a pour objet de mesurer le degré d'application des directives laissées et de voir comment consolider encore la sécurité dans cette province ainsi que dans tout l'espace Kasaïen.

Il faut dire que cette deuxième descente du Président de la République au Grand Kasaï intervient dans un contexte particulier où mieux qu'hier, l'attention de toute la communauté internationale est focalisée sur les crimes commis dans cette région. Et, unilatéralement, l'ONU se prépare à lancer une enquête spéciale et internationale, au-delà des enquêtes menées par les autorités congolaises et du procès ouvert sur le dossier du meurtre de deux des ses experts, Zaida Catalan et Michael Sharp.

Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary est arrivé vendredi dans la soirée à Tshikapa. Il y conduit une délégation gouvernementale composée des ministres de la Défense Nationale, Crispin Ata Matabe et celui de l'Energie et Ressources hydrauliques, Ingele Ifoto. C'est la deuxième fois, il sied de le faire remarquer, dans l'espace de deux mois, que Ramazani Shadary effectue une mission officielle dans cette partie du pays qui a été attaquée, le 4 décembre 2017 par la milice Kamuina Nsapu dans presque la quasi-totalité des territoires qui sont aujourd'hui libérés.

Ces attaques ont été facilitées par la porosité de sa frontière et de sa proximité avec la province voisine du Kasaï Central d'où était partie, en août 2016, l'insurrection conduite par Feu Kamuina Nsapu et qui s'est vite muée en un mouvement terroriste, selon les estimations des experts de la Vice-Primature en charge de l'Intérieur et Sécurité.

Ce mouvement se trouve à présent au cœur de l'actualité internationale à cause des dégâts humains et matériels causés mais, également, suite à la situation des déplacés internes et externes.

Cette mission d'itinérance, indiquent des sources proches de la délégation, permettrait d'évaluer la situation sécuritaire et de jeter les jalons d'une paix durable dans une province où la haine tribale et les conflits intercommunautaires liés notamment, à la milice opérant sous le label Kamuina Nsapu commençait à prendre racine.

Le Président de la République, confie la presse du VPM Ramazani Shadary, voudrait voir vite l'autorité de l'Etat rétablie dans la province du Kasaï où le mouvement terroriste Kamuina Nsapu avait, entre autres, décapité, en mars dernier, 39 policiers dans le village de Malenga alors qu'ils se rendaient en mission.

Quelques Députés nationaux de la nouvelle province du Kasaï font également partie de la délégation que conduit Emmanuel Ramazani Shadary et qui a été accueillie à l'aérodrome de Tshikapa par le Gouverneur Marc Manyanga qu'entouraient d'autres autorités politico-administratives et coutumières de cette partie du Congo-Kinshasa. Les populations de Tshikapa, mobilisées pour la circonstance, n'attend que l'arrivée du Président Kabila.