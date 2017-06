Congo-Kinshasa: Attaque de l'Etat-major à Matete. Kinshasa - La Police appelle à collaborer !

La Société Commerciale des Transports et des Ports -SCTP- ex-Onatra se trouve dans de beaux draps. En… Plus »

Nous profitons de cette occasion, pour rappeler à la population qu'un appel à collaboration a été lancé à leur endroit pour dénoncer à la police, tous ces criminels dangereux évadés de l'ex-prison centrale de Makala et ce, pour la sérénité de tout un chacun ", écrit le porte-parole de la PNC, dans un communiqué parvenu à La Prospérité. La chute du communiqué de presse de la Police laisse croire, pour certains analystes, que jusqu'ici, les forces de l'ordre soupçonnent certains ex-prisonniers de Makala d'être meneurs de l'assaut contre le Commissariat de Mont-Amba et du Parquet.

A en croire un communiqué officiel de la PNC signé par le Colonel Pierrot Mwanamputu, seules, 3 personnes ont pu prendre le large sur un effectif de 33 prisonniers. Cette deuxième évasion à Kinshasa, après celle de la Prison Centrale de Makala, préoccupe diablement. Surtout que le pays est dans un contexte politique plus que particulier. Toutefois, dans la traque et des évadés et des assaillants, la Police requiert la collaboration des Kinois. " La traque de ces inciviques continue et l'opinion sera informée au fur à mesure qu'il y aura une évolution.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.