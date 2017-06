Madagascar: Ambatofinandrahana - Une rapine tue trois individus

Le bilan du pillage d'un camion transportant des tonnes de riz survenu hier matin à 7h, à Amboditapia, a fait trois morts et cinq blessés dont un policier.

Trois morts sur le coup et cinq blessés par balle. C'est une scène de pillage qui s'est déroulé dans le fokontany d'Ambalamahatsara, 24 km au Sud d'Ambatofinandrahana, hier matin. Dix bandits de grand chemin, armés de deux fusils d'assaut kalachnikov et d'un Mas 36, ont attaqué un camion qui transportait des tonnes de riz avec des passagers dont le nombre n'a pas été signalé.

Trois policiers, chacun portant un kalachnikov chargé de quarante munitions, ont escorté le véhicule. Les bandits attendaient déjà au bord de la route à forte déclivité située à Amboditapia, 15km d'Ambalamahatsara. « Ils n'ont pas hésité à tirer. Le chauffeur a reçu une balle à la tête et en est mort sur le coup », a indiqué le chef de commissariat de la sécurité publique locale. L'automobile sort de la route et dévale la pente, avant d'être stoppé par un talus. « Les bandits se sont ensuite approchés du camion et ont exécuté un collecteur et un docker. Évacué d'urgence à un hôpital à Ambositra, l'un des policiers a été blessé par balle au niveau de la cuisse », a témoigné un passager. Ce dernier et trois autres personnes sont aussi blessés à cause des chocs violents dans le véhicule.

Intervention mixte

Les malfrats ont dépouillé douze millions d'ariary du collecteur décédé, pris les trois kalachnikovs chargés de munitions des policiers, et les téléphones des passagers avant de tirer leurs guêtres. « Ils n'ont pas touché aux sacs de riz », a rapporté un élément de la gendarmerie, encore sur place hier à 8h30.

Alertées, les trois forces sont intervenues dans la poursuite des malfaiteurs. « Ces derniers se sont dirigés vers le fokontany d'Ambatofaranana, 13km à l'Est de la ville d'Ambatofinandrahana. Trois d'entre eux ont déjà été identifiés, des visages familiers dans de nombreuses attaques perpétrées dans le district », a précisé un sergent dans l'opération Mazava, en cours dans la région d'Amoron'i Mania. Les gendarmes de Fenoarivo, de Manandriana, d'Itremo et d'Ivato ont été mobilisés pour le ratissage et le bouclage du territoire. Hier soir, les meneurs de l'opération ont affirmé toujours être au cœur de la poursuite. Aucune arrestation n'a encore eu lieu, ni embuscade signalée.