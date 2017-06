Burkina Faso: Le PF au Caire - Offensive de charme auprès des hommes d'affaires égyptiens

Pour la sécurisation des investissements, le président du Faso a relevé, que le gouvernement burkinabè s'attèle à mettre en place un cadre législatif. Cette démarche, à l'entendre, devrait s'accompagner de l'accélération et de la simplification des procédures, pour rendre le climat des affaires plus compétitif. Présent au forum, le ministre du commerce égyptien, Tarek Kabil, a déclaré que son pays a une compétitivité qui peut aider à la croissance du Burkina Faso. « La prochaine commission de coopération au Caire pourrait servir de cadre de réflexion sur le sujet », a-t-il avancé, tout en invitant les hommes d'affaires égyptiens à investir au Burkina, un pays émergent.

Pour autant, ils se sont inquiétés de l'enclavement du pays et de la sécurisation des investissements, qu'ils pourraient avoir à faire, d'accord partie, avec le gouvernement burkinabè. « Nous avons un handicap, qui est l'enclavement, mais malgré tout, le Burkina importe. Si nous pouvons importer de la Chine ou d'ailleurs, ce n'est pas depuis l'Egypte que cela posera problème », a-t-il réagi. Il a renchéri, en exhortant les hommes d'affaires à utiliser les ports comme moyens de transport des produits vers le Burkina, au cas où ils seraient intéressés d'y investir. « Nous assurons le transport par les ports voisins du Ghana, du Togo et de la Côte d'Ivoire », a fait remarquer Roch Marc Christian Kaboré.

Au sujet des opportunités à saisir, le président Kaboré a tablé sur les 83 projets portant sur divers domaines (infrastructures routières et scolaires, construction d'hôpitaux, industrie pharmaceutique, les mines, etc.) du Plan national de developpement économique et social (PNDES). Ces projets à réaliser à l'horizon 2020 nécessitent le concours des investisseurs Egyptiens, à écouter le président du Faso. « Les possibilités d'investissements sont importants, et il était logique d'en parler aux hommes d'affaires égyptiens, qui ont de bonnes expériences et pratiques », a-t-il lancé.

Face à cet auditoire avisé, le chef de l'Etat a affirmé, que le secteur privé a un rôle important à jouer dans la relance de la coopération entre l'Egypte et le Burkina. Ainsi, le locataire du palais de Kosyam a convié les opérateurs économiques égyptiens à venir investir au Burkina Faso, pays à la « situation politique stable » et au « Code d'investissements attrayant ».

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.