Congo-Kinshasa: Le Rassemblement reporte son conclave

Prévu initialement pour le samedi 10 juin 2017, le conclave du Rassemblement n'aura finalement pas lieu. La priorité a été accordée aux funérailles d'Etienne Tshisekedi, dont la dépouille mortuaire est toujours attendue à Kinshasa. Il semble qu'entre la famille du défunt, l'Udps et le gouvernement, un compromis ait été trouvé sur le format des funérailles. Le Rassemblement a reporté son conclave afin de ne pas perturber l'hommage national à rendre au père de la démocratie congolaise.

Le rapatriement, à Kinshasa, des obsèques d'Etienne Tshisekedi, défunt président de l'Union pour la démocratie et le progrès social (Udps) et du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, se précise. Entre la famille biologique du défunt, l'Udps, et le gouvernement, un compromis semble avoir été trouvé sur non seulement le rapatriement de la dépouille du défunt mais aussi sur le lieu de sa sépulture.

Depuis un temps, les trois parties se concertent pour honorer la mémoire de celui qui est considéré - à juste titre d'ailleurs - comme le père de la démocratie congolaise. Après un temps de flottement, depuis le décès, le 1er février 2017 à Bruxelles, du Lider maximo de l'Udps, toutes les parties regardent désormais dans la même direction. La dépouille d'Etienne Tshisekedi devrait donc incessamment regagner la RDC pour bénéficier d'un dernier hommage national.

C'est pour toutes ces raisons, indiquent les sources internes du Rassemblement, qu'il a été décidé de reporter le conclave de la principale force politique de l'Opposition, initialement prévue pour ce 10 juin 2017. Reçu au magazine Le débat diffusé vendredi sur les antennes de Top Congo, Christophe Lutundula, l'un des cadres du Rassemblement, a confirmé le report. Il le justifie par le souci pour le Rassemblement de se concentrer sur le rapatriement et les obsèques d'Etienne Tshisekedi, avant de se lancer dans la grande bataille politique en vue des élections aux échéances fixées dans l'accord du 31 décembre 2017.

Bien avant Christophe Lutundula, le porte-parole de l'Udps, Augustin Kabuya, avait déjà, joint jeudi soir au téléphone par notre Rédaction, abondé dans le même sens. Sans remettre en cause la participation de l'Udps au conclave du Rassemblement, Augustin Kabuya a fait remarquer que pour son parti, la priorité devrait être accordée aux obsèques de l'Udps, au moment où un compromis s'est dégagé entre la famille, le parti et le gouvernement.

L'on doit donc supposer que le Rassemblement s'est finalement allié à la position de l'Udps, l'un des principales têtes d'affiche de cette plateforme de l'Opposition. Il ne pouvait d'ailleurs pas en être autrement. Le Rassemblement a donc suivi la voie de la sagesse, évitant de susciter dans ses rangs une nouvelle crise qui pouvait encore fragiliser ses fondements.

MP et Rassemblement décrète une trêve

Aussi bien dans la Majorité présidentielle qu'au Rassemblement, des sources concordantes rapportent que les parties ont décidé, en attendant le rapatriement et l'inhumation d'Etienne Tshisekedi, d'observer une trêve de 15 jours. Pendant cette période, chaque partie s'est engagée à adopter une conduite qui ne puisse froisser l'autre. Pour la MP et le Rassemblement, c'est une belle manière d'honorer Etienne Tshisekedi.

Quatre mois après sa mort, Etienne Tshisekedi est sur le point de réconcilier - au moins pour un temps - la MP et le Rassemblement. Dans les tout prochains jours, on ne devrait plus assister à des joutes électorales de part et d'autre. Jusqu'à son enterrement dans sa concession de la N'sele, la classe politique congolaise a enterré sa hache de guerre. Elle a décidé de mettre de côté ses différends - le temps de célébrer de la plus belle des manières le départ pour l'éternité du sphinx de Limete.

Mais, au sein du Rassemblement, ce n'est pas pour autant que la piste du conclave est abandonnée. Le conclave est inévitable, a confirmé sous le sceau de l'anonymat un haut cadre du Rassemblement. « Ça sera l'occasion pour nous de redéfinir notre ligne politique, maintenant qu'on s'est débarrassé des brebis galeuses », a-t-il renchéri.

Mort, Etienne Tshisekedi aura finalement eu le mérite de rapprocher la MP et le Rassemblement. Il faut espérer que le même sursaut patriotique qui anime les deux parties autour de la dépouille d'Etienne Tshisekedi le guidera jusqu'au bout pour sortir enfin le pays de la crise politique dans lequel il se trouve depuis la non-tenue des élections en décembre 2016.