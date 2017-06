Cote d'Ivoire: Lancement de l'Alliance du 3 avril - Le député Abel Djohoré a-t-il fait faux bond à Alain Lobognon

À la question de savoir le nombre exact de députés que compte l'alliance, il a dit : « Je ne voudrais pas m'aventurer sur cette page, pour la simple raison qu'il y a certains députés qui n'étaient pas au départ avec nous mais qui aujourd'hui ont donné leur accord de principe d'y adhérer. L'adhésion se fait au fur et à mesure. Il fallait dans un premier temps lancer l'alliance. Il n'y a pas que des députés, mais aussi les autres élus, et même des anciens députés ».

La déclaration de "l'Alliance du 3 avril" a été co-signée par Alain Lobognon et Abel Djohoré, respectivement député de Fresco et de Ouragahio. Le premier est le président de cette nouvelle alliance, tandis que le second en est le secrétaire général.

