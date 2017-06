Cote d'Ivoire: Sidiki Konaté - » Des armes dans la résidence de Soro à Bouaké ? C'est une folie! «

Le Conseil des ministres avait indiqué que ces parcelles de terrain abriteront la zone marchande de Bouaké, constituée du regroupement de plusieurs centres de commerce : » Certains de ces terrains, qui réintègreront ainsi le domaine privé de l'État, avaient fait l'objet de cession avant 2011 à des tiers, à des prix dérisoires et dans des conditions jugées opaques. Le Conseil, sur instruction du Président de la République, a décidé, au-delà des sanctions administratives qu'encourent les intéressés, de saisir la Justice afin que soient engagées des poursuites judiciaires à l'encontre des responsables qui, usant des prérogatives de leur fonction, posent des actes illégaux au détriment de l'État et de l'intérêt public ».

Joint pour avoir une réaction sur la question, le député de Man Sidiki Konaté, proche du chef du parlement ivoirien, a dit : » Non, il n'y a rien là-bas. C'est une folie. Il n'y a pas d'armes dans cette résidence. Cette résidence est belle et il n'y a pas également de bunker ».

