Burkina Faso: Affaire CBAO - La comparution des inculpés a commencé

L'histoire remonte courant mars. L'établissement bancaire CBAO (Compagnie bancaire de l'Afrique occidentale, Ndlr) dont le siège est à Dakar au Sénégal, aurait été victime d'une cyber-attaque. Et le préjudice subi serait de 1,8 milliards de F CFA.

Au Burkina Faso, plusieurs entrepreneurs et hommes d'affaires seraient mêlés à cette affaire dont Sayouba Zidwemba, dit « Will Telecom » et Christian Alassane Tapsoba allias « Goroko » et 12 autres personnes. Ces présumés complices auraient reçu sur leur compte CBAO des sommes allant de 47 à plus 60 millions de FCFA provenant de transaction « douteuse » selon le parquet.

Pour les avocats de la défense, point de commentaire au stade des débats car selon l'un d'eux, la sérénité est de mise car la charge de la preuve incombe au parquet et au conseil de la banque. « C'est à eux de prouver que nos clients sont complices des ces infractions », a indiqué un autre conseil de la défense.

Les conseils de la banque CBAO, constituée partie civiles, ont indiqué ne pas avoir d'observations majeurs à ce stade des débats. « Nous sommes en train d'instruire le dossier pour nous convaincre de la matérialité de l'existence de ces infractions ou non. Au terme des débats, les uns et les autres seront situés par rapport à la constitution de ces infractions » a indiqué Me Vincent Kaboré, conseil de la Banque.

A la fin de cette première journée de comparution, le tribunal avait décidé de poursuivre les débats le vendredi 9 juin. Cela n'a pas pu se tenir le 9 juin comme prévu pour absence de la sécurité pénitentiaire. Face à ce fait, le président du tribunal a donc décidé de renvoyer la suite des débats pour le jeudi 15 juin 2017. Les sept autres prévenus passeront en principe à la barre ce jour.

