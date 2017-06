Congo-Brazzaville: Pourquoi toujours l'usage du téléphone au volant ?

Le constat est que l'usage du téléphone portable au volant est parmi de nombreuses causes d'accidents de circulation dans nos villes. Et pourtant il est strictement interdit aux chauffeurs et autres personnes qui sont au volant de ne jamais manipuler le téléphone ou de ne jamais parler au téléphone. Car cette attitude reprochable peut conduire à une conséquence fatale et pour soi-même et pour autrui.

Ainsi donc l'on se demande si réellement cette interdiction est connue par tous ou les gens font semblant de ne pas la respecter ? Tenez ! Il suffit d'être présent à un arrêt de bus pendant toute une journée et se permettre de compter le nombre de véhicules qui passent devant soi avec des conducteurs ou des chauffeurs ayant des téléphones à l'oreille. Le résultat de cette « enquête » peut être scandaleux. Car le constat objectif est que près de la moitié des conducteurs décrochent toujours leur téléphone portable, et donne ainsi la priorité à cette tâche. Avec un téléphone en main, le conducteur change son comportement brusquement les deux minutes qui suivent l'appel. Il regardera moins dans ses rétroviseurs et sur les côtés de la voiture. Il aura tendance à ralentir très rapidement et à mordre la ligne. Il va oublier même qu'il est en train de conduire. Il oubliera parfois de s'arrêter au passage piéton.

Alors une pareille attitude va augmenter considérablement le risque d'accidents car sa vigilance et son attention en tant que chauffeur ou conducteur vont diminuer. Et si cela se passe sur une longue distance, la probabilité d'arriver à l'irréprochable est là. Et pourtant il y a quelques moyens pratiques permettant d'éviter ce comportement dangereux d'avoir le téléphone à l'oreille en conduisant. Parmi ces moyens, on peut citer pêle-mêle, le fait de programmer d'avance le téléphone pour qu'après chaque appel, c'est la messagerie qui répond, encore que pour ne pas être distrait par la sonnerie brutale du téléphone, celui qui est au volant peut le mettre sur mode silencieux ou l'éteindre.

Toujours dans ces stratégies d'éviter le téléphone à l'oreille quand on conduit, celui qui est au volant peut s'arrêter dans un lieu approprié et sécurisé pour soi-même et pour les autres (parking, aire de repos, place de stationnement) pour soit, passer des appels ou soit écrire des SMS.

Ceci étant, à travers des constats faits par les services de police routière et ceux des transports terrestres, nous déduisons aujourd'hui que le téléphone au volant est la quatrième cause de mortalité sur la route après l'alcool, la vitesse et le non-port de la ceinture de sécurité. Car quand on interroge eux-mêmes des conducteurs et chauffeurs, on a l'impression que certains parmi eux ont le sentiment de ne s'être jamais mis en danger en téléphonant au volant. La nécessité d'arrêter ce comportement est là. A suivre !