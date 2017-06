Congo-Brazzaville: Santé publique - Neuf recommandations pour renforcer la lutte contre le cancer

La ministre de la Santé et de la population a salué l'implication de la première dame, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo Assistance qui, après les 5èmes rencontres de l'Aliam à Paris l'année passée, a tenu à ce que les 6èmes rencontres se tiennent avec succès dans la capitale congolaise. Chose faite. Aussi, l'épouse du chef de l'Etat s'est engagée à faire de la lutte contre le cancer son combat aux côtés des Associations et autres structures luttant contre la maladie.

Jacqueline Lydia Mikolo a également expliqué que la grande réforme du système de santé que le Congo a engagé accorde une place de choix à la lutte contre le cancer si bien qu'un programme national sera incessamment validé par le Conseil de ministres et que les Associations congolaises de lutte contre cette maladie vont se regrouper au sein d'une seule Ligue... Dans cette lutte, a-t-elle rappelé, les ministères de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique sont également impliqués.

Renforcer les partenariats entre pays, comme c'est le cas pour les deux Congo ; l'organisation de la formation des ressources humaines en matière de cancer notamment la cancérologie fondamentale et clinique ; renforcer les plateaux techniques et acquérir des plateaux de pointe ; renforcer le système d'information en rapport avec l'épidémiologie des cancers ; l'extensification du plaidoyer pour mobiliser les ressources en vue d'une prise en charge prolixique du cancer font partie des recommandations.

C'est le professeur pathologiste Bienvenu Lebwaze, de la République démocratique du Congo, qui a donné lecture des recommandations. L'amélioration de l'offre des soins et services administrés aux malades cancéreux en institutionnalisant les réunions de concertation pluridisciplinaire en rendant disponible les protocoles et schémas thérapeutiques standardisés figure en tête des 9 recommandations. Par ailleurs, les spécialistes ont évoqué la création des Ligues nationales de lutte contre le cancer dans les pays qui jusque-là ne l'ont pas encore mises en place.

