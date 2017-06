Togo: Marche silencieuse des étudiants mercredi prochain

Alors qu'une tentative de marcher sur la Primature mercredi dernier s'est heurtée a un mur des forces de l'ordre et de sécurité, les responsables de la LTDE (Ligue Togolaise des Droits des Étudiants), ne désarment pas.

Selon un communiqué rendu public ce samedi, ces responsables soutenus par leurs collegues de la Coordination des Élèves et Étudiants du Togo (CEET), de l'Association des Étudiants Chrétiens (AEC) et de certains délégués appellent les étudiants a une nouvelle Assemblée générale suivie de marche silencieuse le mercredi 14 Juin prochain.

Dans le communiqué signé par le Président de la LTDE, Foly Satchivi, on justifie cette nouvelle manifestation, par le "refus obstiné et manifeste du Président du conseil de l'Université et du gouvernement de satisfaire aux légitimes revendications des étudiants,portés par la LTDE" et aussi une nécessité de "réaction au comportement cruel, barbare et sauvage des policiers le mercredi 07 juin 2017 suite à la manifestation pacifique des étudiants devant la Primature".

La manifestation de mercredi prochain, tout comme celle de mercredi dernier, dispersée par les forces de l'ordre ont pour but de réclamer une " augmentation des tranches des étudiants à 20.000FCFA par mois pour les allocataires et à 30.000FCFA par mois pour les boursiers", "l'organisation des rattrapages (reprogrammation) dans toutes les matières à compter de ce semestre", "la sortie de la troisième tranche avant le début des examens", "la suppression de la mesure du Président du conseil de l'université qui interdit aux étudiants d'étudier dans les amphis et salles en dehors des heures de cours", "la non limitation de la durée de connexion au WIFI du campus", "le reversement aux étudiants des fonds indûment volés sur les comptes bancaires par l'ECOBANK, l'UTB et la POSTE" et enfin, "l'amélioration des minables conditions de vie, d'études et d'évaluations des étudiants".