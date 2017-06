Guinée: Le ReLAIS-Guinée tient son assemblée générale annuelle

Diallo Boubacar directeur exécutif du ReLAIS, dira que cette structure à été mis en place en 2004, par la synergie de trois ONG qui évoluent en Guinée, notamment France Volontaire, Songe qui est une ONG Belge et fraternité médicale Guinée. Aujourd'hui ce sont environ 477 associations que ReLAIS a accompagné depuis 2005. Son objectif c'est le renforcement de capacités des associations guinéennes, la promotion de l'esprit de la démarche associative et le soutien des initiatives individuelles et collective en matière de promotion sociale et de développement local.

En dépit de nombreuses difficultés financières rencontrées ces dernières années au niveau des structures associatives, poursuit-elle le ReLAIS a pu réaliser des nombreuses actions de renforcement de capacités des acteurs de la société civile guinéenne. Ce sont entre autres: les formations, les écoutes-conseils, les rencontres débats, la correction des projets associatifs et de documents juridiques des associations , l'organisation des événements comme le concours d'appuis au projet et le week-end ReLAIS.

Ainsi, Fatimatou Barry a au nom de la présidente du C.A Dr Fatoumata Binta Diallo souligné que cette rencontre s'inscrit dans un soucis de recevabilité vis à vis des associations membres de cette plateforme. "L'assemblée générale de cette année s'articule autour de deux objectifs: présenter le bilan normal et financier, les différentes activités menées durant l'année 2016 et élire la nouvelle équipe du comité mixte", a-t-elle dit.

