Congo-Brazzaville: 4e édition du Festival Afropolitan Nomade - Un plateau très relevé d'artistes attendu à Pointe-Noire

La direction artistique de ce festival est assurée par Freddy Massamba, auteur, compositeur congolais avec l'appui de l'Organisation internationale de le Francophonie (OIF) et du partenariat de la direction départementale des arts et des lettres de Pointe-Noire.

Le Festival Afropolitan Nomade est une initiative d'Afropolitan, une organisation à but non lucratif qui a vu le jour en octobre 2011 à Montréal. Cette organisation a pour mission de développer et soutenir des initiatives qui favorisent le rapprochement interculturel, la promotion de l'éducation et l'utilisation de l'art comme moyen d'action à travers les ateliers, conférences et concerts.

« L'art et le dialogue au service de la paix » est le thème de 4e édition qui a lieu après les précédentes organisées respectivement au Cameroun, au Gabon et au Benin.

Près de 120 candidatures provenant de 35 pays de l'espace francophone ont été reçues par les comités international et local de sélection du festival. La qualité du travail présenté, l'originalité dans les œuvres présentées ont été les principaux critères qui ont amené les comités de sélection à choisir près de 40 artistes et groupes.

