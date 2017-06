Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - Service minimum de Mazembe face à Renaissance du Congo

L'on apprend par ailleurs que la Ligue nationale de football (Linafoot) a sanctionné, le vendredi 9 juin 2017, l'arbitre Claude Kamuleta qui a officié le match du mercredi 7 juin au stade des Martyrs de Kinshasa entre le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et le CS Don Bosco de Lubumbashi comptant pour la 10e journée du Play-Off de la Division 1. La partie s'était achevée par deux buts partout. Claude Kamuleta est suspendu pour deux ans. Des fautes techniques intentionnelles et un rapport incomplet déposé à la Linafoot sont les griefs retenus contre lui. Le commissaire au match Christophe Mbambu a pour sa part écopé de trois mois de suspension.

L'unique but de la partie a été inscrit par le Ghanéen Daniel Adjei à la 32e minute. Privé de sept internationaux partis dans leurs sélections respectives pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, l'entraîneur des Corbeaux de Lubumbashi a fait appel à deux doyens, notamment, Robert Kidiaba (39 ans) dans les perches pour suppléer les absences de l'Ivoirien Sylvain Gbohouo et de Matampi Vumi, et le défenseur central Joël Kamwaki pour combler le vide laissé par Salif Coulibaly qui joue avec le Mali ce week-end. Mihayo n'a pas eu tort, car ceux-ci ont fidèlement rempli sa mission.

