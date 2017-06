Congo-Kinshasa: Culpac - Dominique Khonde foncièrement investi pour la paix une année après son élévation

À l'occasion du premier anniversaire de son élévation en qualité de ministre universel pour la paix par le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac), Dominique Khonde est plus que jamais porté au service de la paix en RDC et dans le monde.

Le 4 juin 2017, le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) a célébré le premier anniversaire de la reconnaissance et de l'élévation du prophète Dominique Khonde Mpolo de l'église Liloba ya Nzambe à la dignité de ministre universel de la paix. A cette occasion, ce dernier a adressé un message de paix, et de fraternité. Il a souligné que sans la paix et l'amour, il n'y pas de développement de pays. Il a appelé particulièrement les Congolais à pratiquer la paix partout, en commençant par leurs ménages, en passant par leurs milieux professionnels et ailleurs, afin de taire des conflits et autres querelles. Il s'est dit être disposé de manière permanente à œuvrer pour la paix.

L'on rappelle que c'est le 4 juin 2016 au stade des Martyrs de Kinshasa, en présence des délégations venues de l'Europe (Belgique, France, Autriche et Italie) que la cérémonie d'élévation du prophète Dominque Khonde s'était déroulée. C'était à l'occasion de la journée internationale de la paix organisée par le Culpac qui coïncidait avec le 45e anniversaire du président de la République Joseph Kabila né un certain 4 juin 1971.

Et Dominique Khonde avait reçu des mains du secrétaire général du Culpac, Daniel Santu Biku, le Trophée universel pour la paix décerné aussi à d'autres hautes personnalités dans le monde telles le pape Jean Paul II, l'ancien président du Sénégal Abdou Diouf, la Croix Rouge Internationale. Ensuite, Dominique Khonde a été admis au Panthéon du Culpac à côté d'autres personnalités comme Papa Wemba, Mahatma Ghandi, Mère Theresa, etc.

Une année après cette consécration, Dominique Khonde a mené plusieurs actions en faveur de la paix, entre autres, la vulgarisation de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, l'exécution imminente d'un projet d'accès à l'eau potable dans les milieux rurales en RDC, etc.