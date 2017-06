Congo-Brazzaville: Ouenzé 1 - Dernières rencontres de Pierre Ngolo avec ses mandants

N'ayant pas été retenu par le Parti congolais du travail (PCT) comme candidat dans la première circonscription électorale de Ouenzé pour les élections législatives du 16 juillet prochain, le secrétaire général et député de cette circonscription, Pierre Ngolo a initié, depuis le 7 juin, des séries de dernières rencontres avec ses mandants des quartiers 51, 54 et 59 pour leur dire au revoir et non adieu.

Pendant les dix années qu'il a passées comme député de la première circonscription électorale de Ouenzé (cinquième arrondissement de Brazzaville), a-t-il déclaré, il avait su maintenir le contact permanent avec ses mandants.

Le PCT, a-t-il déclaré, ne m'a pas retenu comme candidat à Ouenzé 1 au terme de la réunion du comité d'investiture des députés pour les législatives dont le premier tour aura lieu le 16 juillet. « Je reste membre du PCT. Je demeure toujours votre parent et habitant de Ouenzé. Ma porte est ouverte à toute la population de Ouenzé. Je vous invite à soutenir le candidat du PCT qui me remplace. On vous le présentera prochainement », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, il a rappelé à ses mandants des moments de joie et de compassion qu'ils ont passés ensemble ; en faisant référence notamment au drame du 4 mars 2012 dont les stigmates, a-t-il dit, sont encore visibles sur les habitations non réhabilitées et les personnes mutilées. « Je salue votre sens de compréhension et votre esprit élevé du respect à mon égard au cours de ces durs moments », a-t-il indiqué.

En outre, il a mis à profit ces retrouvailles pour exhorter la population à faire preuve de maturité et du patriotisme pour ne pas répondre aux provocations, aux injures et autres quolibets. « Nous sommes en démocratie et donc nous devons nous assujettir à ses principes, entre autres, le respect de la différence et la promotion de la tolérance », a-t-il conclu.

Les populations des quartiers 51, 54 et 59 que nous avons abordées ont exprimé le regret de ne plus avoir Pierre Ngolo comme député. Selon elles, sa magnanimité, sa simplicité, sa promptitude dans l'organisation des descentes parlementaires, son sens aigu d'écoute faisaient de lui un bon élu du peuple.