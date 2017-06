Sénégal: Un ouvrage veut susciter le débat sur le destin économique de la région de Kaffrine

Dakar — L'universitaire sénégalais Valy Faye, qui vient de publier un ouvrage sur l'économie arachidière au Sénégal, compte ainsi contribuer au débat sur "le destin économique" de l'actuelle région de Kaffrine, en faisant le lien entre l'évolution démographique du Saloum et celle de sa production arachidière.

Intitulé "Economie arachidière et dynamiques du peuplement au Sénégal, Kaffrine et le Saloum oriental de 1891 à 1960", cet ouvrage publié aux éditions Khartala, a été présenté samedi à Dakar, en présence de plusieurs universitaires.

"J'ai abordé dans mon ouvrage l'évolution de la population de 1891 à 1960 et toutes ses implications et conséquences au plan social, économique culturel et infrastructurel", a expliqué l'auteur, en marge de la cérémonie de dédicace de son ouvrage.

L'évolution dont rend compte cette publication est selon lui "étroitement liée à la culture arachidière mais aussi à l'immigration dans cette zone. Il s'agit d'une immigration à caractère pionnière, ce qui explique qu'au fur et à mesure que la population augmente, la production suit", a souligné Valy Faye.

Dans cet ouvrage, l'auteur explique également comment Ernest Noirot, premier administrateur du Cercle du Sine Saloum, père de l'organisation de l'occupation coloniale, a su relancer la production arachidière entre 1929 et 1946 dans la zone.

"Noirot a organisé les premiers recensements en 1892 (... ) et en 1950, il a réussi son pari car Kaffrine et Kounngheul se sont retrouvés dans les zones de production d'arachide", a relevé l'universitaire.

"Dix ans plus tard, en 1960, c'est l'explosion démographique avec une population qui a été multipliée par 5,6, devenant le taux le plus important de toute la colonie", a indiqué Valy Faye, titulaire d'un doctorat en histoire économique et sociale (1999) et enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEFF).

Auteur de nombreux articles sur l'histoire sociale et démographique, Valy Faye a été inspecteur de l'enseignement moyen et secondaire (2004-2008). Il finalise actuellement une thèse (PhD) à l'Université d'Amsterdam.

"Si Kaffrine était autrefois une terre d'immigration, à partir de 1960 elle était devenue une zone de départ vers d'autres cieux avec notamment l'urbanisation des terres agricoles", a-t-il noté.

Selon Babacar Fall, également enseignant à la (FASTEF) et préfacier de l'ouvrage, "l'histoire révèle que le pouvoir colonial avait su donner à cette région une fonction, en faisant d'elle un catalyseur pour l'économie de tout le territoire de la colonie du Sénégal".

"Mais avec la crise de l'agriculture sénégalaise, le Saloum oriental s'est transformé en zone de départs vers les autres continents", a-t-il dit.

Aussi M. Fall a-t-il souligné la nécessité de d'une "redéfinition des objectifs de développement de la région administrative de Kaffrine, qui a vu le jour avec la réforme de 2008".

"C'est peut être un moment important pour que l'Université du Sine-Saloum (USSEIN) prenne le relai pour mobiliser le savoir et les mettre au service de la réflexion, sur le destin de la région de Kaffrine", a-t-il ajouté.

Le recteur de l'USSEIN, Amadou Tidiane Guiro juge que "la question de l'arachide revêt une importance stratégique", d'où la création d'un Institut de l'arachide au sein de son établissement, une manière selon lui d'intensifier les recherches portant sur ce sujet.

Le professeur Iba Der Thiam estime pour sa part que cet ouvrage de 317 pages est "une contribution irremplaçable à l'Histoire générale du Sénégal", dont il coordonne le projet.